Курс евро превысил психологически важную отметку

Валютная площадка на Московской бирже открылась с падения российской валюты. Курс доллара вырос до 64,8 рубля, курс евро - до 70,29 рубля. Напомним, что последний раз "европеец" поднимался выше 70 рублей с 10 февраля 2020 года.

"Не смотря на укрепление иностранных валют, инвесторы не проявляют паники относительно перспектив рубля, - рассказал "Российской газете" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс". - На аукционах (по покупке ОФЗ) огромный спрос, причем, как выяснилось, со стороны нерезидентов. Котировки нефти и газа вновь растут, это также оказывает поддержку рублю. В фокусе мало макростатистики, которая повлияет на рубль.

По прогнозам эксперта, на предстоящей неделе пара USD/RUB вернется в диапазон 63-64, EUR/RUB будет находиться в районе отметки 70. Внести свои коррективы может только отрицательная динамика в Азии и Европе. Шансы на продолжение ослабления рубля пока низкие. Фактор геополитики сейчас не играет заметной роли, а дорожающая нефть и спрос на ОФЗ помогут рублю.

На что обратить внимание

Как отмечает Георгий Ващенкоя, в четверг выйдут данные по экономическим индикаторам в Еврозоне, заказам на товары длительного пользования и вторая оценка динамики ВВП США в 4 квартале.

В России важнейшим индикатором станет динамика денежной массы. В декабре достаточно резко ускорился ее рост, а это один из факторов инфляционного давления. Пока инфляция остается на низком уровне, и по итогам февраля, вероятно, останется в пределах 2,5%. Но ускоренный рост денежной массы по сравнению с ВВП может приводить к росту инфляции с заметным запозданием.