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25.02.2020 14:22
Рубрика: Власть

Лавров: Европа молча попустительствует борьбе с памятниками

Текст: Диана Ковалева
Страны Европы стыдливо молчат, наблюдая за войной, которая сегодня ведется против памятников героям борьбы с нацизмом. При этом Европа также не реагирует и на акты увековечивания памяти преступников, которые поддерживали нацистов. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Лавров призвал СПЧ ООН оценить нарушение прав нацменьшинств Киевом

"Все более циничные формы обретает кампания по фальсификации истории. Цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления. Молчанием сопровождается и увековечивание памяти убийц и преступников, причастных к воплощению в жизнь теории расового превосходства", - заявил министр.

Он также добавил, что сегодня все больше заметна тенденция к пересмотру решений как Нюрнбергского трибунала, так и признанных всем мировым сообществом итогов Второй мировой войны. При чем пересматриваются эти решения зачастую в угоду узкокорыстным интересам. В этой связи Лавров призвал остановить подобную "вакханалию беспамятства" и признать победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества.

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