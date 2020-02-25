Лавров призвал предотвратить силовое противостояние в космосе

Планы ряда стран Запада по военному освоению космоса свидетельствуют о необходимости мер по предотвращению силового противостояния в этом пространстве. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров на Конференции по разоружению (КР) в Женеве, понимание такой необходимости выражают все большее число стран.

По его словам, с учетом того, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции, да и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос, еще не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве".

Глава МИД РФ указал, что до сих пор в рамках КР было сформулировано только одно конструктивное предложение по этой проблеме, а именно - российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

"Эта инициатива уверенно набирает все больше сторонников", - рассказал министр, добавив, что "документ имеет всеобъемлющий характер и открыт для проведения по нему полноформатных переговоров". Лавров уточнил, что на тот период, пока такой договор будет вырабатываться, "стабилизирующую роль призваны сыграть политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе".