Лавров призвал СПЧ ООН оценить нарушение прав нацменьшинств Киевом

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Совет ООН по правам человека (СПЧ) оценить ситуацию с нарушением прав национальных меньшинств на Украине. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал, выступая на 43-й сессии СПЧ ООН в Женеве.

Лавров обратил внимание совета на уже принятые на Украине законы "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "Об образовании". Он также обратился к внесенным в Верховную раду законопроектам "О медиа" и "О противодействии дезинформации", которые, по мнению министра, вводят государственную цензуру на Украине и ущемляют в правах национальные меньшинства.

"Несмотря на то, что Венецианская комиссия подтвердила их дискриминационный характер, украинские власти не приняли и не собираются принимать никаких мер для исправления ситуации. Считаю принципиально важным, чтобы Совет ООН по правам человека дал оценку этой неприемлемой ситуации и потребовал неукоснительно соблюдать права всех без исключения национальных меньшинств", - заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что в деле обеспечения прав и свобод не может быть двойных стандартов, но именно это сегодня происходит на Украине. Причем многие западные страны, которые, вроде как, ратуют за демократию, намеренно закрывают на это глаза, отметил глава российского МИД. Он добавил, что соблюдать права всех национальных меньшинств от украинских властей также требуют и Минские договоренности, которым нет альтернативы.