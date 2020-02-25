Новости

Здесь вам не Готэм: в Москве "бэтмобиль" отправили на штрафстоянку 15:00
В Сочи учительница требовала у школьников деньги на уборку класса 14:58
В Уфе подросток выстрелил в глаз прохожему 14:55
Обвиняемый в убийстве подростка в Челябинске оказался рецидивистом 14:50
В Египте в древней гробнице обнаружен "охранник мумий" 14:47
Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее приблизилось к тысяче человек 14:43
В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России 14:42
Volkswagen показал фотографии нового Polo для России 14:41
Великую дорогу майя признали инженерным чудом 14:39
Пермские ученые изобрели способ читать эмоции покупателей 14:29
Стало известно, какие книги на досуге читала Екатерина II 14:25
В Дагестане из-за непогоды без света остались 81 тысяча человек 14:23
В Минске презентовали альбом о творчестве Казимира Малевича 14:20
Умелец за два года собрал "суперниву" 14:17
На Ставрополье ураган оставил без света 25 тысяч жителей 14:12
Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак 14:09
В Дагестане загорелся крупный парфюмерный магазин 14:05
В Уфе возбудили уголовные дела против "черных риэлторов" 14:03
Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области 14:00
В центре Ростова рухнул балкон с людьми 14:00
Петербуржец на детском празднике ограбил "Человека-паука" 13:57
Найдены новые признаки сходства Марса и Земли 13:54
Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Язова 13:52
К Крымскому мосту построят новую дорогу 13:47
Лавров призвал СПЧ ООН оценить нарушение прав нацменьшинств Киевом 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 13:46
Рубрика: Власть

Лавров призвал СПЧ ООН оценить нарушение прав нацменьшинств Киевом

Текст: Диана Ковалева

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Совет ООН по правам человека (СПЧ) оценить ситуацию с нарушением прав национальных меньшинств на Украине. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал, выступая на 43-й сессии СПЧ ООН в Женеве.

Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Лавров обратил внимание совета на уже принятые на Украине законы "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "Об образовании". Он также обратился к внесенным в Верховную раду законопроектам "О медиа" и "О противодействии дезинформации", которые, по мнению министра, вводят государственную цензуру на Украине и ущемляют в правах национальные меньшинства.

"Несмотря на то, что Венецианская комиссия подтвердила их дискриминационный характер, украинские власти не приняли и не собираются принимать никаких мер для исправления ситуации. Считаю принципиально важным, чтобы Совет ООН по правам человека дал оценку этой неприемлемой ситуации и потребовал неукоснительно соблюдать права всех без исключения национальных меньшинств", - заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что в деле обеспечения прав и свобод не может быть двойных стандартов, но именно это сегодня происходит на Украине. Причем многие западные страны, которые, вроде как, ратуют за демократию, намеренно закрывают на это глаза, отметил глава российского МИД. Он добавил, что соблюдать права всех национальных меньшинств от украинских властей также требуют и Минские договоренности, которым нет альтернативы.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Правительство МИД Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
Экс-директора ФСИН Александра Реймера освободили из колонии досрочно
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным