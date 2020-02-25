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25.02.2020 20:45
Рубрика: Власть

Нападение в Женеве

Лавров рассказал, как мир становится все более опасным местом из-за эгоцентризма США
Текст: Игорь Дунаевский (Женева)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
Женева на первый взгляд выглядит олицетворением того прогресса, который произошел в мировом сознании после кошмара Второй мировой войны и был направлен на предотвращение подобных катастроф в будущем. Многочисленные штаб-квартиры международных организаций, включая отделение ООН, пестрота флагов, снующие повсюду члены делегаций, многоязычный говор, умиротворяющие пейзажи, отражающиеся в спокойной глади Женевского озера. Но если прислушаться к содержанию разговоров в залах заседаний, сложно отделаться от впечатления, что весь прогресс по созданию многосторонних механизмов, призванных обеспечить стабильность и процветание всему миру, спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны грозит обернуться вспять. И происходит это во многом из-за эгоцентризма стран Запада во главе с США, все дальше отступающих от духа договоренностей того времени. Таков был лейтмотив выступлений главы МИД России Сергея Лаврова, который приехал в Женеву на сегмент высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и Конференцию по разоружению, а также провел там ряд двусторонних встреч.
В Женеве Сергей Лавров заявил, что "изначальный дух ООН подрывается бюрократическими препонами". Фото: REUTERS В Женеве Сергей Лавров заявил, что "изначальный дух ООН подрывается бюрократическими препонами". Фото: REUTERS
В Женеве Сергей Лавров заявил, что "изначальный дух ООН подрывается бюрократическими препонами". Фото: REUTERS

Что и говорить, если даже в нейтральной Швейцарии, в самом отделении ООН, можно подвергнуться нападению. О таком курьезном, но характерном инциденте рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в коридорах грузинские журналистки буквально "набросились на российскую делегацию". "Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед", - поведала Захарова, добавив, что этот "штурм" был затеян ради вопроса о том, приедет ли Лавров в Тбилиси. При этом, задавая вопросы министру на русском, журналистки по-английски кричали "don t touch me" (на русск. "не трогайте меня"). "Жалкое зрелище. Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал", - резюмировала она, прикрепив к записи в "Фейсбуке" фото оцарапанной руки коллеги.

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON - Pool/Getty Images
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Сам Лавров на сессии СПЧ обратил внимание на то, как права человека все чаще используются в сиюминутных политических целях. Лавров призвал объявить Победу во Второй мировой войне "историческим достоянием человечества", обратив внимание на то, как в ее 75-летие все отчетливее видны попытки ряда стран переписать историю в угоду узкокорыстным интересам. Министр назвал "вакханалией беспамятства" то, как "цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления", в то время как все чаще предпринимаются попытки увековечить память убийц.

Подтачивает ситуацию с правами человека и очевидное применение двойных стандартов. В этом контексте Лавров указал на то, как западные радетели за демократию "закрывают глаза на вопиющее подавление базовых прав человека на Украине", включая принятые Киевом законы о языке, средствах массовой информации, которые "попирают права национальных меньшинств, де-факто устанавливают государственную цензуру". "В странах Прибалтики стало нормой подавление свободы СМИ, преследование инакомыслия, ущемление прав национальных меньшинств вплоть до позорного феномена безгражданства", - констатировал он, обратив внимание на усиление экстремистских партий и движений нацистского толка. Глава МИД России потребовал от СПЧ дать этому оценку, но, по его словам, Запад не торопится влиять на своих протеже.

Лавров призвал объявить Победу во Второй мировой войне "историческим достоянием человечества"

В свете планов ряда стран Запада, в первую очередь США и Франции, по военному освоению космоса Сергей Лавров призвал к мерам по предотвращению силового противостояния в этом пространстве. Глава МИД России указал, что до сих пор в рамках КР было сформулировано только одно конструктивное предложение по этой проблеме, а именно - российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

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