Что и говорить, если даже в нейтральной Швейцарии, в самом отделении ООН, можно подвергнуться нападению. О таком курьезном, но характерном инциденте рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в коридорах грузинские журналистки буквально "набросились на российскую делегацию". "Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед", - поведала Захарова, добавив, что этот "штурм" был затеян ради вопроса о том, приедет ли Лавров в Тбилиси. При этом, задавая вопросы министру на русском, журналистки по-английски кричали "don t touch me" (на русск. "не трогайте меня"). "Жалкое зрелище. Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал", - резюмировала она, прикрепив к записи в "Фейсбуке" фото оцарапанной руки коллеги.
Сам Лавров на сессии СПЧ обратил внимание на то, как права человека все чаще используются в сиюминутных политических целях. Лавров призвал объявить Победу во Второй мировой войне "историческим достоянием человечества", обратив внимание на то, как в ее 75-летие все отчетливее видны попытки ряда стран переписать историю в угоду узкокорыстным интересам. Министр назвал "вакханалией беспамятства" то, как "цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления", в то время как все чаще предпринимаются попытки увековечить память убийц.
Подтачивает ситуацию с правами человека и очевидное применение двойных стандартов. В этом контексте Лавров указал на то, как западные радетели за демократию "закрывают глаза на вопиющее подавление базовых прав человека на Украине", включая принятые Киевом законы о языке, средствах массовой информации, которые "попирают права национальных меньшинств, де-факто устанавливают государственную цензуру". "В странах Прибалтики стало нормой подавление свободы СМИ, преследование инакомыслия, ущемление прав национальных меньшинств вплоть до позорного феномена безгражданства", - констатировал он, обратив внимание на усиление экстремистских партий и движений нацистского толка. Глава МИД России потребовал от СПЧ дать этому оценку, но, по его словам, Запад не торопится влиять на своих протеже.
В свете планов ряда стран Запада, в первую очередь США и Франции, по военному освоению космоса Сергей Лавров призвал к мерам по предотвращению силового противостояния в этом пространстве. Глава МИД России указал, что до сих пор в рамках КР было сформулировано только одно конструктивное предложение по этой проблеме, а именно - российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.