Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД

Сразу в двух силовых структурах страны произвел Александр Лукашенко кадровых рокировки 25 февраля, передает пресс-служба президента РБ. Новые назначения произошли в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел.

47-летний Сергей Теребов, который около шести лет занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности РБ. А вместо него региональное управление возглавит Александр Мельников, прежде возглавлявший управление собственной безопасности КГБ.

Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел - начальником криминальной милиции. До этого почти три года он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД, уточняют местные новостные порталы.