В мире
25.02.2020 12:33
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД

Фото: Николай Петров / РИА Новости Фото: Николай Петров / РИА Новости
Николай Петров / РИА Новости

Сразу в двух силовых структурах страны произвел Александр Лукашенко кадровых рокировки 25 февраля, передает пресс-служба президента РБ. Новые назначения произошли в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел.

Фото: president.gov.by
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47-летний Сергей Теребов, который около шести лет занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности РБ. А вместо него региональное управление возглавит Александр Мельников, прежде возглавлявший управление собственной безопасности КГБ.

Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел - начальником криминальной милиции. До этого почти три года он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД, уточняют местные новостные порталы.

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