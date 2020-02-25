В соединенных Штатах формально началась президентская кампания-2020. С момента предыдущих выборов экзальтация практически не спадала.

Демократы сделали ставку на то, чтобы любой ценой доказать: успех скандалиста-популиста - случайность, а то и чужая злая воля. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, кампания по выборам в Конгресс в 2018 году, а затем процедура импичмента, запущенная Палатой представителей, были призваны превратить всю деятельность Трампа в предмет разоблачений.

Однако эффект оказался далек от желаемого.

Во-первых, критикам нисколько не удалось смутить самого главу государства и заставить его отклониться от курса. У Трампа эмоциональная неуравновешенность, обидчивость и импульсивность сочетаются с совершенно железными нервами, а точнее с отсутствием рефлексии. Он, как бульдозер, не меняет ни направления движения, ни собственного поведения.

Во-вторых, демократы своим напором дополнительно сплотили Республиканскую партию, которая изначально далеко не вся приняла Трампа.

В-третьих, после безрезультатных двух расследований демократы выглядят как проигравшие два решающих раунда, а в американской политической культуре проигравших уважать не принято.

Наконец, в-четвертых (и это, вероятно, главное), личный джихад против президента Дональда Трампа поглотил Демократическую партию. Вместо серьезного разбора причин поражения в 2016 году она потратила время на попытки доказать, что в провале виноваты не допущенные ошибки, а внешние обстоятельства. В итоге к следующим выборам демократы подошли без сильного кандидата и привлекательной программы, зато с накопленным багажом обид на всех вокруг, включая подспудное противостояние разных крыльев партии.

Успехи социалиста Берни Сандерса в трех первых штатах придали ему динамики, но борьба только началась, и в нее еще почти не вступал Майкл Блумберг, претендент с неограниченным материальным ресурсом.

Деньги в кампании решают не все, но служат очень солидным подспорьем. Трамп пока охотно глумится над всеми гипотетическими оппонентами, раздавая им обидные прозвища - "безумный Берни", "крошка Майк", "вялый Байден" и пр. По последним опросам, уровень одобрения действий Трампа впервые за время президентства чуть-чуть превысил уровень неодобрения. Так что ухудшить его ситуацию демократы точно не смогли.

Кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов в 2021 году, принципиальных изменений на российском направлении не случится

А что же Россия? Не волнуйтесь, все на месте. Некоторые наивные комментаторы, включая вашего покорного слугу, высказывались после окончания процедуры импичмента, что тема российского вмешательства и вообще российский фактор в этом году уже не будут столь явными. Публике надоело, доказать что-то политически действенное дважды не получилось, надо менять пластинку. Не тут-то было. Все вернулось на круги своя, и вот уже разведка предупреждает о вмешательстве России в избирательный процесс, в Конгрессе проводят закрытые слушания, а конгрессмены-демократы призывают к новому пакету санкций - теперь за 2020 год.

Со стороны все кажется анекдотичным. Спецслужбы говорят, что русские опять намерены помочь Трампу (после чего он увольняет и.о. руководителя национальной разведки), при этом Сандерса информируют, что вездесущие российские хакеры и тролли намерены работать на него. Впрочем, для американской публики, которая прислушивается к умозаключениям стражей закона, противоречия тут нет - "русский след" давно выстроился в стройную линию. Ведь задача вездесущих агентов Кремля не привести к власти в Вашингтоне конкретного человека, а внести максимальный разброд и шатания в американскую политическую систему, а как следствие, подорвать демократию в целом.

У Трампа эмоциональная неуравновешенность, обидчивость и импульсивность сочетаются с совершенно железными нервами, а точнее с отсутствием рефлексии

Поэтому - сеять рознь, где только возможно, поддерживать самых радикальных и скандальных кандидатов, лишь бы свар побольше, расшатывать доверие ко всем и всяческим институтам. Из последних ужасов - русские хакеры и производители фальшивых новостей стали маскироваться под представителей третьих стран (Иран и пр.), чтобы совсем сбить с толку защитников конституционного строя (надо полагать, вероятно, что прежде русские специально не скрывали своей национальной принадлежности, дерзко вторгаясь в святую святых, чтобы бравировать собственными возможностями).

Мы можем относиться к этим играм разума как угодно, но большинство американцев считают описанную картину правдоподобной, а такие мотивации русских возможными. Соответственно, кто бы ни стал президентом в 2021 году, принципиальных изменений на российском направлении не случится. И симпатии Трампа к Путину или нежные воспоминания Сандерса о свадебном путешествии в Советский Союз - не более чем обманчивая упаковка.

Это по поводу начавшихся у нас дискуссий о том, "кто лучше" для России. Никто, и не надо иллюзий. Отношения рано или поздно скорее всего изменятся, но для этого кардинальные перемены должны произойти не на двустороннем, а на глобальном уровне. И тогда в Вашингтоне, возможно, посмотрят на Россию сквозь другие очки, соотнося свои интересы с международными процессами.

А пока правит паранойя, подкрепленная еще и внутренними политическими нуждами, фамилия будущего президента не будет иметь значения для взаимодействия (точнее его отсутствия) России и США.