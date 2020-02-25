Макей подвел итоги прошедшего года в МИД Беларуси

Беларусь продолжает демонстрировать свой потенциал в обеспечении эффективной работы интеграционных объединений - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, а также международных организаций, прежде всего, ООН и ОБСЕ. Этот вывод содержится в докладе главы внешнеполитического ведомства РБ Владимира Макея, с которым он выступил 25 февраля на расширенном заседании коллегии МИД.

Подводя итоги работы органов дипломатической службы за истекший год, министр дал понять, что, сохраняя приверженность выполнению своих обязательств перед Россией как стратегическим союзником и основным торговым партнером, республика продолжает укреплять отношения и на евро-атлантическом векторе.

Владимир Макей назвал 2019 год довольно напряженным, но результативным, отметив существенные подвижки в диалоге с США и еще более прагматичным взаимодействие с Евросоюзом, "с его выстраиванием в расчете не на год-два, а на более длительную перспективу".

Традиционно интенсивными, по словам министра, оставался политический диалог и двустороннее сотрудничество со странами СНГ, где официальный Минск продолжил активно внедрять "хорошо зарекомендовавшую себя практику укрепления межрегиональных связей с акцентом на торгово-экономическую составляющую".

Последовательно укреплялось и взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, в том числе, стратегическое партнерство с Китаем, констатировал Макей, добавив, что на уровне главы государства РБ предложила новые важные инициативы, направленные на создание атмосферы доверия.

Не снижалась активность в работе дипломатов по реализации и других, уже узнаваемых белорусских инициатив: "партнерства интеграций, по противодействию торговле людьми, продвижению интересов стран со средним уровнем дохода, поддержке традиционной семьи, достижению Целей устойчивого развития".

Важным вектором, резюмировал министр, оставались и вопросы "визовой либерализации", расширения договорно-правовой базы международного сотрудничества, защиты законных прав и интересов белорусских граждан за рубежом.