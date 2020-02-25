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Текст:   Галина Мисливская 
17:33 25.02.2020

Матвиенко: Проводить реновацию в регионах надо при согласии 2/3 собственников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что проводить реновацию многоквартирных домов во всех регионах следует при согласии 2/3 собственников квартир, как это делается в Москве. Она поручила сенаторам разработать соответствующий законопроект.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Во вторник в Совфеде состоялась встреча с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым. В ходе заседания вице-спикер СФ Николай Журавлев рассказал, что сейчас изъятие жилого помещения под реновацию осуществляется по соглашению с каждым собственником многоквартирного дома, что осложняет или вовсе останавливает процесс жилищного строительства, поскольку "многих собственников по объективным причинам нельзя найти".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Кроме того, отметил сенатор, ситуацией пользуются мошенники: специально скупают квартиры в ветхих домах, чтобы в процессе реновации шантажировать застройщиков.

"Николай Андреевич правильно поднял тему, давайте мы подготовим проект закона вместе с министерством (строительства и ЖКХ), возьмемся за его продвижение", - отреагировала Матвиенко на выступление Журавлева. "Надо урегулировать эту ситуацию, чтобы мошенники не пользовались отсутствием норм в законе и не сдерживали развитие жилищного строительства, реновацию домов и так далее", - сказала она.

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