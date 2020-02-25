Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак

Зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам. Последние могут пребывать в здоровом органе в "спящем" состоянии годами. Однако через некоторое время они внезапно просыпаются, провоцируя образование новых опухолей.

Соответственно, своевременное воздействие на "спящие" клетки может предотвратить распространение опухоли. Повлиять на поведение раковых клеток можно с помощью гена sFRP2, который, как выяснили исследователи, регулирует механизм выживания злокачественных клеток в здоровой ткани.

В частности, ученые показали, что раковые клетки, попадая из опухоли молочной железы в легкие, могут менять форму и беспрепятственно "встраиваться" в здоровую легочную ткань.

- Рак может существовать, находясь в спячке в разных частях тела, в течение многих лет - микроокружение вокруг раковой клетки поддерживает ее выживание. В конкретном случае клетки легких помогают клеткам рака молочной железы. Основываясь на этой связи, можно предотвратить развитие вторичных злокачественных опухолей. Эксперимент на мышах продемонстрировал успешность своевременного лечения, - отметил исследователь Эрик Сахай.