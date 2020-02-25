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Microsoft неожиданно рассекретила характеристики новой Xbox

Текст:   Богдан Бобров
25.02.2020,  
10:10
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Взяв пример с Sony с их партизанским маркетингом, Microsoft без тизеров и анонсов опубликовала на официальном сайте заметку с заголовком "Чего можно ожидать от гейминга следующего поколения". Автором материала указан Фил Спенсер - глава игрового подразделения компании.

В начале текста он перечислил некоторые ключевые особенности новой консоли Xbox Series X.

- Кастомный процессор AMD, основанный на архитектурах Zen 2 и RDNA 2, обеспечит производительность в 12 терафлопс, что в два раза мощнее чем Xbox One X, и более чем в восемь раз - базовой Xbox One.

- Variable Rate Shading - запатентованная технология, которая поможет лучше распределять ресурсы.

- DirectX Raytracing - аппаратный ускоритель будет основой трассировки лучей для реалистичного отображения окружения.

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Далее Спенсер расписывает другие интересные детали нового Xbox.

- Подтверждено использование SSD-накопителя в качестве основного носителя информации.

- Функция Quick Resume позволит одновременно ставить на паузу сразу несколько игр.

- С помощью проприетарного протокола беспроводной связи будет уменьшена задержка ввода (инпут-лаг).

- Заявлена поддержка стандарта HDMI 2.1 и 120 FPS в играх.

- Благодаря обратной совместимости на новой игровой приставке будут доступны проекты с трех предыдущих поколений - Xbox One, Xbox 360 и Xbox.

Согласно политике Microsoft, ни слова о возможности выпуска консольных эксклюзивов, зато аббревиатура "TV" в тексте упоминается лишь один раз.

Xbox Series X выйдет в конце текущего года, информация о цене пока отсутствует.

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