Мишустин назначил нового куратора прогнозов в Минэкономразвития

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра экономического развития Полину Крючкову.

В 2015-2020 годах она была заместителем руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы (этим департаментом в 2012-2017 годах руководил министр экономического развития Максим Решетников). В Минэкономразвития Крючкова будет курировать вопросы макроэкономического анализа и прогнозирования, а также бюджетное планирование и госпрограммы.

Предшественница Крючковой на этом посту Полина Бадасен стала заместителем начальника экспертного управления президента, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.