Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
14:48 25.02.2020

Многодетным семьям предложат деньги вместо земельных участков

В "Единой России" предложили предусмотреть денежную альтернативу предоставлению земельных участков для многодетных семей. Инициатива направлена в правительство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О предложении рассказала координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Фото: Михаил Синицын
Многодетным семьям списали по ипотеке почти 14 миллиардов рублей

Инициатива касается граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков. Средства предлагается предоставлять, чтобы семьи самостоятельно смогли приобретать землю.

- В настоящее время это очень актуально, так как в тех регионах, где предоставляется такая поддержка, зачастую очередь на ее получение растягивается на многие годы, - рассказала Окунева, - а жить многодетной семье в комфортных условиях нужно уже сейчас.

Закрепление единого стандарта позволило бы решить эту проблему, считают в ЕР.

- У людей должен быть выбор, - пояснила депутат, - ждать, когда власти предоставят участок со всей гарантированной инфраструктурой или, получив соответствующую денежную компенсацию, самостоятельно подобрать желаемый участок.

Кстати, в некоторых регионах, к примеру, в Санкт-Петербурге, льготникам уже предоставляют денежную альтернативу.

Госдумой ранее был принят пакет законопроектов, включающий меры по расширению выплат по материнскому капиталу. "В комплексе это позволит многодетным семьям существенно облегчить задачу по покупке дома с землей", - заключила Окунева.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
22.02.2020

Сколько потребуется времени, чтобы перевести садовый дом в жилой

Сколько потребуется времени, чтобы перевести садовый дом в жилой

В среднем 2-3 месяца придется потратить россиянину, пожелавшему перевести дом в садоводческом товариществе в жилой. Нужно ли это делать и каким требованиям при этом должно соответствовать здание, если решение все-таки принято, "РГ" пояснили в Федеральной кадастровой палате

ЖКХ
22.02.2020

За счет бюджета можно заменить старые окна и охладить молоко

За счет бюджета можно заменить старые окна и охладить молоко

Жители многих регионов уже сами решают, на что потратить бюджетные деньги. Такую инициативу было решено закрепить на законодательном уровне. В марте Госдума запланировала рассмотреть законопроект о "народном бюджете"

Жилая недвижимость
22.02.2020

Какую квартиру выгоднее покупать для сдачи в аренду

Какую квартиру выгоднее покупать для сдачи в аренду

Малогабаритные "однушки" и небольшие студии значительно выгоднее приобретать, если жилье планируется сдавать в аренду. Аналитики подсчитали, сколько сейчас могут получать в процентах российские рантье