Многодетным семьям предложат деньги вместо земельных участков

В "Единой России" предложили предусмотреть денежную альтернативу предоставлению земельных участков для многодетных семей. Инициатива направлена в правительство.

О предложении рассказала координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Инициатива касается граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков. Средства предлагается предоставлять, чтобы семьи самостоятельно смогли приобретать землю.

- В настоящее время это очень актуально, так как в тех регионах, где предоставляется такая поддержка, зачастую очередь на ее получение растягивается на многие годы, - рассказала Окунева, - а жить многодетной семье в комфортных условиях нужно уже сейчас.

Закрепление единого стандарта позволило бы решить эту проблему, считают в ЕР.

- У людей должен быть выбор, - пояснила депутат, - ждать, когда власти предоставят участок со всей гарантированной инфраструктурой или, получив соответствующую денежную компенсацию, самостоятельно подобрать желаемый участок.

Кстати, в некоторых регионах, к примеру, в Санкт-Петербурге, льготникам уже предоставляют денежную альтернативу.

Госдумой ранее был принят пакет законопроектов, включающий меры по расширению выплат по материнскому капиталу. "В комплексе это позволит многодетным семьям существенно облегчить задачу по покупке дома с землей", - заключила Окунева.