Клубное пространство "Мой социальный центр" все больше становится популярным местом встреч не только у москвичей за 50, но и у молодежи. Сюда можно прийти на концерты и кулинарный поединок поколений - хоть зрителем, хоть участником. А можно поиграть в бильярд и позаниматься йогой. Теперь же центры открыли свои двери еще и для талантливых художников из детских домов и психоневрологических интернатов. Разве не любопытно? Известно же, что люди с ограниченными возможностями здоровья видят мир иначе, они могут стать яркими живописцами и даже покорить мир.

Ты просто космос

Путь художника, как правило, тернист. А уж если талантом одарен ребенок в детском доме, то шанс, что его заметят, сводится практически к нулю. Максиму Кузнецову повезло. Его первая персональная выставка представлена сейчас в "Моем социальном центре" на Таганке. В экспозиции 17 работ, выполненных акварелью и гуашью в жанре абстракционизма. Тем, кому это близко, выставка, несомненно, доставит удовольствие. Кроме того, она даст богатую пищу для размышлений. "Основная часть картин - с космическими кораблями, выдуманными мирами и мифическими животными. Мне нравится придумывать планеты, их природу, обитателей. Одна из моих любимых работ - волшебный слон с крыльями. Присмотритесь - и вы увидите мифическую рыбу, улитку, копыта лошадей и образы других обитателей животного мира", - рассказывает художник. Он признается, что в детстве копировал сюжеты известных картин, писал иллюстрации к знаменитым сказкам. Теперь же сам придумывает образы будущих произведений, выражая эмоции и отношение к жизни.

У таланта Максима уже появились поклонники, которые готовы купить его работы

Отдельный цикл работ - на социальную тематику, которая близка юноше. Он работает в детском хосписе "Дом с маяком", где ухаживает за комнатными растениями и помогает в уборке помещений. Коллеги ценят Максима, говорят: у него доброе сердце, и это проявляется в его творчестве. Так, на одной из картин мужчина-спасатель вместе с собакой ищет под завалом людей. На другом панно шахтеры добывают уголь под землей. "Это картины о жизни и взаимопомощи", - поясняет Максим.

На выставке можно увидеть и более ранние вещи Максима, например, "Зажигательные танцы в горах" (он написал в 15 лет), а также одну из свежих работ 22-летнего художника - "Космический пляж, окутанный ароматом неизвестности". Что же все это напоминает? Пожалуй, роспись по шелку, что ни картина - идея для узора.

Картина маслом

Максим вырос в детдоме, рисовать начал ребенком, тогда же и появилась мечта - показать работы жителям большого города. Педагог изобразительного искусства из Центра содействия семейному воспитанию (бывший детский дом) "Южное Бутово" Ирина Платонова вспоминает: "Мы познакомились с Максимом, когда ему было восемь лет. Он с первого класса учился рисовать и отличался от других ребят живым воображением. Немного повзрослев, записался на дополнительные занятия. Максим всегда был вдумчивым, требовательным к себе, хотел учиться. А когда его хвалили, готов был свернуть горы". Педагог обратила внимание, что у мальчика четкая и яркая композиция, а все рисунки позитивные. К примеру, когда на уроке ребята копировали сюжеты известных картин, то даже мрачная работа известного художника Николая Крымова "Ветреный день. Бык" у Максима ожила светлыми красками. Словом, пока жил в детском доме, мог копить работы, искать свой жанр - такой, который позволил бы вопреки инвалидности свободно выражать свои мысли и понимание мира. Недаром преподаватели, затевая ремонт дома, советовались с ним, например, какую выбрать краску для стен, какие двери лучше подойдут к плитке...

После выпуска Максим переехал в психоневрологический интернат. Писать картины не забросил. Окончил колледж, получил профессию озеленителя и устроился на работу в детский хоспис "Дом с маяком". "Однажды Максим рассказал, что не смог пройти врачебную комиссию, которая принимает решение о самостоятельном проживании людей из ПНИ и формирует заявки на получение квартиры, - рассказала "РГ" Лида Мониава, директор благотворительного фонда "Дом с маяком". - Я обратилась в департамент соцзащиты, вместе нам удалось договориться о повторной комиссии, которая решила, что Максим способен проживать самостоятельно".

Сейчас Максим живет в центре социальной адаптации на Дегунинской улице. Там у него своя квартира, с ключом, двумя комнатами, кухней. На новом месте парень будет "учиться" жить до конца года, тем временем и собственное жилье будет оформлено в собственность.

Кто владеет пером, владеет миром

Сразу после открытия выставки на своей страничке в Facebook Лида Мониава разместила фотографии картин Максима. Результат: более 5 тысяч "лайков" и порядка 300 комментариев. Большая часть таких: "Самородок, великолепное цветоощущение, филигранные формы". "У него такой радужный мир". "Дали на его фоне отдыхает в Манеже". "Мне было бы приятно иметь такую картину в своей коллекции" и т.д. Много просьб продать картины. Но Максим категоричен, говорит, что рисует от души, привязан к каждой работе, словом, зарабатывать на своих творениях не намерен.

В экспозиции 17 работ, выполненных акварелью и гуашью в жанре абстракционизма. Фото: Пресс-служба "Мой социальный центр"

В общем, если хотите увидеть "Летающих обитателей далекой деревни", "Холодный подводный мир", "Искателей далеких планет" и другие яркие работы молодого художника, то нужно поспешить в "Мой социальный центр" на Таганке - там работы Максима будут выставлены до середины марта. "Выставка Максима Кузнецова - важное событие для нашего центра. Это символ изменений в обществе, которое теперь готово принимать и воспринимать людей с ограниченными возможностями, поддерживать их и дать возможность развиваться", - отметил Даниил Толмачев, руководитель клуба "Мой социальный центр" в районе Таганский.

К слову, клубные пространства социальных центров открыты уже по пяти адресам: ул. Сущевский Вал, д. 31, с. 2; ул. Сергия Радонежского, д. 6; ул. Краснобогатырская, д. 87; ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4; ул. Веневская, д. 2А. Режим работы всех центров: понедельник - воскресенье с 10.00 до 21.00.