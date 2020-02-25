МОТ: Обеспечить всех хорошей работой в ближайшие 10 лет не получится

Рынок труда во всем мире развивается слишком медленно, чтобы через десять лет каждый желающий работать мог бы рассчитывать на стабильную и приносящую адекватный доход занятость. Такой вывод сделали эксперты Международной организации труда (МОТ), когда оценили ситуацию по выполнению плана устойчивого развитию. Этот документ был разработан и принят в 2015 году. Основная цель - за 15 лет изменить ситуацию в мире так, чтобы ничьи трудовые права не ущемлялись. Однако при реализации задуманного возникли трудности.

Одной из проблем, с решением которых возникли сложности, стало преодоление "трудовой бедности". Это ситуация, при которой доход работника, занятого на полную ставку, остается ниже черты бедности. Впрочем, прогресс по этому показателю существенный: за двадцать лет доля работающих нищих сократилась с 20 до 7 процентов.

Но эксперты МОТ полагают такой результат недостаточным. Зато удалось почти полностью преодолеть гендерный разрыв по этому показателю - сейчас он составляет менее одного процента. Но при этом есть сложности с возрастной дискриминацией: доля бедняков среди молодых работников составляет около 13 процентов, в то время как среди их старших коллег только 6 процентов.

Существуют сложности и с дискриминацией женщин при назначении на руководящие должности. Мировая статистика показывает, что среди руководителей организаций доля прекрасного пола составляет 28 процентов. В 2000 году леди-боссов было еще на 3 процента меньше. При этом доля женщин среди всех работников - 39 процентов. Эксперты полагают, что на ответственные посты, предполагающие принятие ключевых решений, чаще пока назначают мужчин. Впрочем, ситуация здесь многое зависит от региональных особенностей. Если в Восточной Европе, обоих Америках и Юго-Восточной Азии доля женщин среди начальников колеблется около 40 процентов, то в Северной Африке составляет лишь 8 процентов.

Вызывает озабоченность и неравномерный рост производительности труда по всему миру. С начала века этот показатель повышался за исключением непродолжительного спада из-за мирового экономического кризиса 2009 года. Хотя в последние несколько лет наблюдается тревожная тенденция в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Там производительность труда снижается, в то время как по всему миру, и особенно в Азии, этот показатель растет.

Мировой уровень безработицы в прошлом году составлял 5 процентов. Вполне приемлемый показатель. Однако и тут не все благополучно. Например, в отдельных странах людям с ограниченными возможностями настолько трудно найти работу, что они даже не пытаются ее искать. Среди молодежи всего мира есть 22 процента юношей и девушек, которое не работают и не учатся. И за два десятилетия этот показатель улучшился лишь на 1 процент.

Кроме того, остаются вопросы безопасности рабочих мест, нелегального трудоустройства и многие другие. Однако несмотря на все сложности, эксперты МОТ считают, что еще не все потеряно. Надо только увеличить усилия и не сбавлять темпы в своей деятельности по улучшению положения всех людей труда.

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