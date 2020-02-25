В правящей на Украине партии "Слуга народа" (СН) внезапно разглядели общественную опасность в действующем законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", более известном как закон о тотальной украинизации. В парламенте даже обещают организовать некую "общенациональную дискуссию для поиска компромиссного подхода", что в переводе с языка украинских политиков означает намерение использовать больную тему для стабилизации падающего рейтинга президента Владимира Зеленского.

Громкое заявление о возможном пересмотре дискриминационного закона сделал в интервью изданию "Главком" глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. "Мне кажется, что принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков. Для общества в целом и для новых депутатов. В этом языковом законе есть вопросы... например, штрафы за использование языка в сфере услуг. Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется", - пообещал Ткаченко.

При этом нужно напомнить, что Александр Ткаченко, как гендиректор телеканала "1+1" на момент госпереворота и ближайший подельник олигарха Коломойского по сей день, достоин места в первой десятке разжигателей националистической истерики и русофобии на Украине.

Тем примечательнее его заявление, сделанное, судя по тщательно подобранным словам, вынужденно. Но предложение "общенациональной дискуссии" в украинской политической практике всегда означает попытку заболтать вопрос, а среди "украинских специалистов и ученых", званных Ткаченко за круглый стол, наверняка будут присутствовать филологи-неонацисты вроде Ирины Фарион и приравненные к ней персонажи. Можно даже предсказать отмену самых одиозных и потому принципиально неисполнимых положений - вроде штрафов за общение на русском в магазинах и кафе. Речь идет о создании видимости дискуссии в целях пиара и пропаганды наподобие "платформы национального примирения", также предложенной окружением Зеленского и в рамках которой уроженцев Львова рекомендуется считать "голосом Донбасса".

Предложение "общенациональной дискуссии" в украинской политической практике всегда означает попытку заболтать вопрос

Наверняка вспомнить о языковом вопросе "команду Зеленского" заставили падающие рейтинги: по последним опросам, президент, а вместе с ним и его "виртуальная" партия "Слуга народа" менее чем за год растеряли половину электората и сегодня могут рассчитывать максимум на 35-40 процентов поддержки. Заметим, что, когда рейтинги Зеленского были в районе 70-80 процентов, он старательно избегал говорить о проблемах русскоязычных и лишь формально обещал "рассмотреть" скандальный закон. А когда рассмотрел, выяснилось, что тотальная украинизация идеальна и не нуждается в каких-либо изменениях. Об этом вместо Зеленского заявил офис президента и министр культуры Владимир Бородянский - главный борец со всем российским, русским или русскоязычным в современной Украине.

Между тем стоит напомнить, что закон об украинизации считается дискриминационным и подлежащим отмене даже Венецианской комиссией, которая нашла в нем минимум девять грубейших нарушений украинской конституции, украинских международных обязательств, украинского и европейского законодательства, а также решений ООН. Поэтому комиссия рекомендовала в принципе отменить действие закона, как не подлежащего исправлению.