Не менее 10 человек пострадали в результате теракта на юге Таиланда

Не менее 10 человек пострадали при взрыве на юге Таиланда. Установленная на мотоцикл бомба была приведена в действие в тот момент, когда мимо проезжал автомобиль с помощником главы района и тремя добровольцами сил самообороны.

После взрыва злоумышленники вышли из засады и обстреляли находившихся в пикапе людей. На месте происшествия были обнаружены штурмовые винтовки М16, похищенные 16 лет назад из 4-го учебного батальона. Сейчас полиция разыскивает террористов.

Вооруженные формирования действуют на юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона, напоминает ТАСС.