У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Need for Speed Underground показали с новой графикой и трассировкой лучей

Текст:   Богдан Бобров
25.02.2020,  
13:50
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Культовая гоночная игра Need for Speed: Underground, вышедшая в 2003 году, благодаря энтузиасту стала выглядеть по-современному свежо. На YouTube загружен ролик, демонстрирующий новую графику.

По словам автора, он применил к уже существующему графическому моду новую версию ReShade и шейдеры с использованием рейтрейсинга. Результат выглядит потрясающе, хоть это и не сказалось положительно на производительности - значение частоты кадров опустилось до отметки в 30 FPS.

Assassin's Creed для ПК стоимостью 1799 рублей раздают бесплатно
Microsoft неожиданно рассекретила характеристики новой Xbox

Для сравнения - пример геймплея из оригинальной версии.

Инструкцией по установке модификации создатель поделился в комментариях под видео.

видео
Фото: Realme
Держись, Xiaomi. Выпущен новый китайский смартфон дешевле Mi 10 Pro 13:53
Анджелину Джоли в роли Сони Блейд добавили в Mortal Kombat 18.02.2020
Киану Ривза в роли Саб-Зиро добавили в Mortal Kombat. Джеки Чан тоже здесь 10.02.2020
игры
Фото: nd3000 / istock
Sony выпустила PlayStation нового поколения 24.02.2020
Valve раскрыла точную дату выхода Half-Life: Alyx и показала новый контент 14.02.2020