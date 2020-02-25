Need for Speed Underground показали с новой графикой и трассировкой лучей

Культовая гоночная игра Need for Speed: Underground, вышедшая в 2003 году, благодаря энтузиасту стала выглядеть по-современному свежо. На YouTube загружен ролик, демонстрирующий новую графику.

По словам автора, он применил к уже существующему графическому моду новую версию ReShade и шейдеры с использованием рейтрейсинга. Результат выглядит потрясающе, хоть это и не сказалось положительно на производительности - значение частоты кадров опустилось до отметки в 30 FPS.

Для сравнения - пример геймплея из оригинальной версии.

Инструкцией по установке модификации создатель поделился в комментариях под видео.