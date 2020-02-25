Николай Бурляев: в чем Михаил Юрьевич был первым

Кинопоэма Николая Бурляева "Лермонтов" вышла к зрителю в 1986 году, к 145-летию со дня смерти героя картины. А в 1981-м, ровно за пять лет до премьеры "Лермонтова", открылся единственный в Москве музей поэта на Малой Молчановке, д. 2.

В небольшом одноэтажном деревянном особняке, который арендовала с августа 1829 года бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева, юный Михаил Юрьевич прожил три года, до 1832-го, покинув его восемнадцатилетним, уже состоявшимся поэтом.

Комната Елизаветы Алексеевны, большая гостиная в ампирном стиле с подлинниками знаменитых портретов поэта и его родственников, его кавказских пейзажей, кабинет молодого Лермонтова в мезонине на втором этаже со стеллажами изданий начала XIX века... Мы идем с Николаем Петровичем Бурляевым по музею, где он бывал, разумеется, неоднократно, останавливаемся у экспонатов, слушаем народного артиста России, режиссера, внимательного исследователя творчества Михаила Юрьевича, в свое время изучившего, наверное, все, что когда-либо выходило о поэте.

Экспозиция в доме на Молчановке начинается с того, чего уже давным-давно нет в реальности - дома, где родился Лермонтов. Сейчас особняк существует только на бумаге, на рисунке на первом этаже дома-музея. Но Бурляеву он известен не только по литографии...

Реконструкция дома у Красных ворот

Дом генерала Толя, где в 1814 году родился Лермонтов, снесли еще в 30-х годах прошлого века, а до этого - Красные ворота, шедевр классицизма, и храм Трех Святителей, где крестили будущего великого поэта. Для фильма мы делали декорацию и интерьеры дома. А помните вот это из лермонтовской поэмы: "Когда я в первый раз открыл глаза, мою улыбку встретила гроза". Мы воссоздали даже эту грозу за окном новорожденного.

Стол бабушки Елизаветы Алексеевны

Казалось бы, тут совсем мало места, чтобы и лист бумаги положить, но пространства стола хватало и для рук хозяйки, и для портрета любимого внука, и всех письменных принадлежностей. Словарь, Евангелие... В ящиках могли лежать и деловые бумаги - все-таки Елизавета Алексеевна управляла пусть и небольшим, но - имением.

Малая гостиная

Это было главное место сбора домочадцев и гостей, самое сердце этого дома. Вот за этим столом они сходились за чаем, общались с родственниками, соседями, друзьями Лермонтова по пансиону и университету... А какие портреты по стенам - жаль, что это копии! - художником Михаил Юрьевич был удивительным. Смотрите, вот его любовь Варвара Лопухина в образе Эмили - героини его "Испанцев". Да, Поэт и в живописи Поэт.

Кабинет в мезонине

У окна шахматный столик - Лермонтов ведь прекрасно играл в шахматы. Он вообще всюду был первым. И, учась в Московском университете, на вопрос профессора Малова, откуда, мол, у вас эти знания, мог ответить: это ново, и до вас, профессор, еще не дошло. В книжном шкафу, кроме томов русских авторов, видите - Шекспир, Гете, Руссо, Байрон, и все на языке оригинала... "Я вижу, что любить, как я - порок, И вижу, я слабей любить не мог" - это для тех, кто писал, говорил и продолжает говорить о том, что Михаил Юрьевич был человеком надменным, язвительным, агрессивным. И невысоким. Между тем его рост был более 175 сантиметров.

Секретер

Тут лермонтовские тетради, черновики... Время его жизни в этом доме чуть ли не самое плодотворное, тут было написано около 250 произведений. На Молчановке он начал писать "Демона" и "Черкесов". А зачем тут бюст Наполеона? Наверное, поставили, чтобы наполнить пространство. Поклонником его поэт не был. После пушкинского стихотворения "Клеветникам России", посвященного польскому восстанию, Лермонтов через несколько лет поддержал своего кумира, написав фактически продолжение - "Опять народные витии...", где были слова "Вам солнца божьего не видно за солнцем русского царя". Он был настоящим патриотом. И стихи "Прощай, немытая Россия", на мой взгляд, конечно же, написать не мог, и это легко доказать.

"Поэт был хорошим портретистом — мог с ходу сделать набросок запомнившегося ему человека". Фото: Константин Завражин

Детали

Детский портрет

Я долго не мог найти маленького актера на роль четырехлетнего Миши, имея в виду вот этот портрет. Наконец, увидел маленькое чудо с абсолютно лермонтовскими глазами. На пробах ребенок должен был заплакать - а он не может! И тогда я прибег к хитрости: попросил у гримеров нашатырь на ватке, продолжаю ему что-то объяснять и даю понюхать эту ватку - как же он заплакал от неожиданности и обиды! Мы сняли хорошую пробу. Но нужно было повторить эту сцену и для фильма. Малыш сидел на коленях маменьки за фортепиано. Я подошел и спросил его: дать понюхать? Он в ужасе: нет! И опять заплакал...

Кстати

Тафель-клавир

Как переводится название этого инструмента - стол-рояль? Звук непривычный, и, кажется, этот тафель-клавир сильно расстроен. Михаил Юрьевич блестяще играл и на фортепьяно, и на флейте, и на скрипке - такой же, как вот эта, - и было бы прекрасно привести звук инструментов в порядок и устраивать здесь, в большой гостиной дома, музыкальные вечера. В таком музее нет важного и не важного: все должно говорить о необыкновенном гении Лермонтова.