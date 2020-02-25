Нужно ли ограничить в России влияние Booking.com

Российские отельеры пытаются освободиться от диктата сервиса по бронированию Booking.com, который запрещает им самостоятельно выставлять цены на других площадках. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование, но назначенное на 25 февраля заседание отложили.

"Говорить о возможных мерах можно, только если по итогам рассмотрения дела будут установлены факты нарушения антимонопольного законодательства", - пояснил "РГ" заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Ведомство возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства после обращения "ОПОРЫ России". Общественная организация вступилась за малый и средний отельный бизнес, который больше всего страдает от политики агрегатора.

"Практика "паритета цен" приводит к ограничению конкуренции между гостиницами, онлайн-платформами, туроператорами, игроками, которые используют "динамическое ценообразование", а главное - к повышению стоимости услуг для конечных потребителей", - пояснил "РГ" вице-президент общественной организации Алексей Кожевников. К тому же, указывают в "ОПОРЕ России", платформа берет с бизнеса непомерные комиссии. Отельеры отдают Booking.com 15-20% от стоимости размещения, тогда как турагенты продают отели за комиссию в 6%, отмечает в беседе с "РГ" президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Отельеры недовольны тем, что Booking.com ограничивает их свободу в установлении цен и продвигает выгодные для туристов предложения, но и отказаться от популярного сервиса тоже не могут

Но отказаться от популярного сервиса отельеры не могут, так как без него продавать номера самостоятельным туристам будет очень сложно. "Отели хотели бы добиться того, чтобы они сами имели право определять, по какой цене и где продавать места", - поясняет "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. В случае технических ошибок, действий персонала, который может где-то поставить цены ниже, Booking.com штрафует отели, поясняет он. Например, сервис может понизить рейтинг, что приведет к уменьшению объема продаж.

В Booking.com отвечают, что обеспечивают пользователям прозрачный выбор, а цены устанавливают сами отели. В России сервис не занимает доминирующего положения, замечают представители компании.

Между тем претензии в адрес сервиса уже высказывали во Франции, Германии, Великобритании и других странах. Отельеры недовольны тем, что сервис заставляет продвигать наиболее выгодные для туристов предложения. В нескольких европейских странах паритет цен уже отменили. Нужно ли это самим туристам?

"Понятно, что бизнес борется за повышение маржинальности, но, с точки зрения туриста, предлагаемые условия вполне соответствуют его интересам", - отмечает в беседе с "РГ" председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Сильная конкуренция, не ограниченная никакими нормами или влиянием крупных игроков, может разрушительно сказываться на рынке, добавляет он.