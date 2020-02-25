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25.02.2020 18:27
Рубрика: Экономика

Проектный доход

Объем льготных займов промышленникам вырос в полтора раза
Текст: Елена Березина
Фонд развития промышленности (ФРП) составил второй рейтинг региональных фондов развития промышленности, где оцениваются качество их работы и эффективность по итогам 2019 года (есть в распоряжении "РГ"). В лидерах Пермский край, Подмосковье и Свердловская область. Лучше всех за год выросли Тверская, Иркутская и Московская области.

"За прошедший год с введения рейтинга мы увидели не только 50%-ный прирост совместных займов с регфондами, но и существенный рост баллов, более 90% фондов улучшили свои показатели. Например, региональный фонд Пермского края стал победителем по итогам последних двух лет, но в 2018 году он набрал 95 баллов, а в 2019 году - уже 141 балл. Сегодня нижняя позиция в топ-10 регфондов стартует с 89 баллов, когда лидер 2018 года имел всего 95 баллов", - отметил директор ФРП Роман Петруца.

Фото: Kvas/flickr.com
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По его словам, капитализация фонда никак не влияет на место в рейтинге. "Мы осознаем, что регионы сильно отличаются по финансовому положению, демографии, числу предприятий и общему уровню развития промышленности, поэтому мы сосредоточились на показателях, отражающих в первую очередь качество работы региональных команд", - уточнил Петруца.

ФРП и региональные фонды в 2019 году выдали льготные совместные займы на 2,3 млрд рублей для финансирования 42 проектов промышленных предприятий. Это в 1,5 раза больше, чем было профинансировано в 2018 году. Всего в 2019 году Экспертный совет ФРП одобрил к финансированию 235 проектов, из них 52 было одобрено в рамках совместного финансирования, а еще 50 компаний обратились в ФРП и успешно прошли Экспертный совет с подачи и при активном участии РФРП.

ФРП выдает льготные займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 до 750 млн рублей для реализации проектов промышленных предприятий. За 2015-2019 годы фонд профинансировал 559 проектов на общую сумму более 119 млрд рублей.

Фонд развития промышленности выдает льготные займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых

Федеральный и региональные фонды предоставляют совместные займы на реализацию проектов в рамках программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). В 2020 году ФРП планирует расширить эту линейку программой "Повышение производительности труда".

ФРП финансирует в рамках своей основной программы проекты бюджетом от 100 млн рублей, а в рамках совместного финансирования с регфондами этот бюджет может быть снижен до 40 млн рублей, что дает возможность для получения льготных займов под небольшие по федеральным меркам проекты. Именно он зачастую выступают ключевыми драйверами развития региональных экономик.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина
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