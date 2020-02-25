Общественная палата РФ подготовила заключение по поправкам в Конституцию

Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ и член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Лидия Михеева сообщила, что палата подготовила общественное заключение на президентский законопроект о внесении изменений в Основной Закон.

"Общественная палата на днях завершила подготовку заключения по результатам общественной экспертизы законопроекта о поправке к конституции и обобщила в этом заключении пожелания и предложения, которые мы собирали на протяжении последних недель", - заявила она журналистам.

По словам Михеевой, это достаточно большой документ, в котором содержится "много различных предложений". "И сегодня оно (заключение) направлено также в Госдуму", - сказала она.

Глава ОПРФ напомнила, что 29 января в Москве состоялось очное общественное обсуждение законопроекта. Затем федеральная палата запросила позицию экспертов, общественных организаций и региональных палат. "Около 60 региональных палат представили свои позиции нам, мы все это отразили в том заключении по законопроекту, которое сегодня вручили сопредседателям рабочей группы", - сообщила Лидия Михеева.

Она также отметила, что в ходе обсуждения поправок в ОПРФ поступали различные предложения от граждан, в частности, "звучала мысль об указании периодичности для индексации пенсий или социальных выплат". А представители общественных организаций "активно настаивали на включении в конституцию правил о роли гражданского общества".

"Мы предлагаем дополнить конституционные нормы положениями об учете значимости некоммерческих организаций, общественных объединений. В частности, о том, чтобы государство привлекало их к выработке государственной политики", - заключила Лидия Михеева.