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25.02.2020 14:47
Рубрика: Общество

В Египте в древней гробнице обнаружен "охранник мумий"

Текст: Денис Передельский
Фото: ANSA / Università Statale di Milano Фото: ANSA / Università Statale di Milano
Фото: ANSA / Università Statale di Milano

Совместная египетско-итальянская миссия при проведении раскопок в городе Асуане обнаружила древний некрополь, внутри которого на крышке саркофага было обнаружено изображение леопарда, "охранника мумий".

Об открытии рассказывает агентство ANSA. Его совершила миссия, возглавляемая египтологом Патрицией Пьячентини из Миланского государственного университета.

Археологи вскрыли некрополь, расположенный на пустынном участке на глубине пять метров. Этот объект относится к археологической зоне на западном берегу реки Нил. Ранее на данном участке было раскопано более 300 гробниц, скальных и подземных.

Фото: Angela Madueño/flickr.com
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Фото: Traci Ardren and Dominique Meyer/University of Miami
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В данном случае гробница была подземной и общей. В ней археологии обнаружили большую погребальную камеру, в которой находилось около 30 тел умерших. Анализ показал, что они были похоронены во II веке до нашей эры.

Рядом с телами было найдено множество ритуальных предметов, а также "погребальное оборудование". В частности, археологи нашли носилки, которые были предназначены для переноски мумий.

Также была найдена погребальная "кровать", части саркофагов, множество керамических изделий и позолоченные саваны. Именно на крышке деревянного саркофага исследователи и обнаружили хорошо сохранившееся цветное изображение леопарда.

Это животное не только олицетворяло силу, которой обладал покойный. Оно было призвано защищать усопшего во время его путешествия в загробном мире.

По словам Пьячентини, леопард был распространенным символом в Древнем Египте. Но крайне редко археологи находили разукрашенные варианты этого символа. Это говорит о том, что как минимум один из похороненных в общей гробнице был важным человеком при жизни.

Пьячентини также отметила, что очищение поверхности саркофага от 2100-летнего слоя песка потребовало большой осторожности и деликатности, а сама операция заставила ученых затаить дыхание.

В планах исследователей - воссоздание оригинального изображения при помощи технологии виртуальной реальности.

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