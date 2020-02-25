Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире

В Алжире медики зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщает РИА Новости. Примечательно, что первым больным оказался иностранец, гражданин Италии, прибывший в страну неделю назад.

"Приняты все меры для оказания необходимой медицинской помощи больному, он помещен в карантин", - так прокомментировал ситуацию министр здравоохранения этой североафриканской страны Абдуррахман бен Бузейд.

В самой Италии, напомним, зафиксированы 322 случая заражения, жертвами которого стали 10 человек. В связи с резкой вспышкой роста числа заболевших на Апеннинах многие страны предупредили своих граждан о нежелательности посещения этой страны.

Обсуждался даже вопрос об ограничении въезда граждан Италии в сопредельные страны, но в итоге от этого решения пока решили отказаться.