Песков рассказал о пользе инфраструктурных проектов

Когда обсуждаются мегапроекты, министры иногда расходятся во мнениях, но это рабочий процесс. Несмотря на возражение работавших тогда в правительстве Алексея Кудрина и Германа Грефа, ряд крупных инфраструктурных проектов были реализованы. Об этом рассказал президент в видеоинтервью ТАСС. По просьбе журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал рассказ Владимира Путина о том, как он принимал решения запустить эти мегапроекты.

"Безусловно, когда принимаются решения и ведутся обсуждения по крупным мегапроектам, которые связаны с большими бюджетными тратами, естественно, члены правительства, экономический блок иногда расходятся в своих позициях. Это рабочий процесс, это нормально, все министры высказывают свою точку зрения президенту и ее аргументируют", - сказал представитель Кремля.

"На тот момент Греф и Кудрин придерживались точки зрения о нецелесообразности таких больших расходов. В итоге решение было принято президентом и проекты были реализованы", - заметил Песков.

Кольцевая дорога в Санкт-Петербурге активно функционирует, разгрузила огромный мегаполис, Остров Русский развивается, университетский центр, перечислил представитель Кремля. "Большие инфраструктурные проекты стали важным вкладом в развитие страны и конкретных регионов", - заключил он.