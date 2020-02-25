Песков сравнил с манией очередные обвинения США в адрес России

В Кремле отметили появление очередных голословных обвинений в адрес Москвы якобы во вмешательстве в выборы в США и категорически отвергли подобные инсинуации.

"Россия себя чувствует абсолютно уверенно", - заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление посольства РФ в США с выражениями озабоченности в связи с обвинениями во мнимом вмешательстве в выборы.

"С маниакальным упорством появляются все новые, ни на чем не основанные голословные обвинения России в некоем вмешательстве. Мы неоднократно это абсолютно отвергали и настаивали, что никакого вмешательства не было и нет", - сказал он.

"Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские внутренние дела, эта наша позиция хорошо известна", - подчеркнул Песков.

На вопрос о том, будет ли заявление Кремля в поддержку российского посольства в США, пресс-секретарь главы государства пояснил, что оно не нуждается в поддержке. Делать заявления - для дипмиссий - это нормальная практика.