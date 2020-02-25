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25.02.2020 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржец на детском празднике ограбил "Человека-паука"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге в торговом центре на Заневском проспекте детский праздник закончился ограблением. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, у аниматора в костюме Человека-паука отобрали мобильный телефон.

Фото: iStock
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Ситуация развивалась драматично. Аниматор в образе человека-паука вместе со своим коллегой, который изображал Робота Бамблби, проводили благотворительную акцию в торговом центре.

Чтобы создать праздничное настроение, аниматоры включили музыку на мобильнике и подключили телефон к колонке. В разгар представления к импровизированной сцене подошел мужчина и забрал мобильник, лежащий у колонки.

"Человек-паук" не заметил, что его лишили гаджета, зато "Робот Бамблби", ставший свидетелем происшествия, бросился за похитителем. У аниматора не получилось задержать мужчину, но погоню заметил охранник торгового центра, который и скрутил нарушителя.

Мужчине избирали меру пресечения в Красногварадейском районном суде. Но заседание не обошлось без происшествий. Полицейская машина на перекрестке улицы Передовиков с проспектом Косыгина столкнулась с трамваем. Тем не менее, обошлось без травм.

Полицейские доставили мужчину в суд, где его арестовали на период расследования.

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