Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Пять человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели. Еще 50 местных жителей пострадали от ударов камнями или ожогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Индии.

Массовые протесты охватили северо-восток страны после принятия парламентом нового закона о гражданстве. Столкновения начались между группами радикально настроенной молодежи. Они забрасывали друг друга камнями и палками, нападали на полицейских. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия. В ходе беспорядков были подожжены несколько автомобилей, магазинов и зданий, а также автозаправочная станция.

Новая редакция закона об индийском гражданстве предусматривает его упрощенное предоставление немусульманам из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если они сталкиваются с притеснениями на родине.