Двадцатидевятилетний гражданин ФРГ, уроженец здешних мест - вот то немногое, что известно о мужчине за рулем серебристого "Мерседеса", протаранившего заграждение и направившего машину в пешеходов. Версию о потере управления исключили почти сразу: по многочисленным свидетельствам очевидцев, которые приводит портал hessenschau.de, водитель "добавил газу" и проехал не менее тридцати метров. Его задержали по горячим следам. По одним сообщениям, с ним начали немедленно работать следователи, по другим - молодой человек находился в невменяемом или нетрезвом состоянии, не позволяющем проводить допрос. Как бы то ни было, его мотивы еще предстоит установить.

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