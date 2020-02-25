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25.02.2020 00:00
Рубрика: В мире

От карнавала до трагедии

Наезд на участников шествия в Фолькмарзене признан "умышленным"
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Столичный выпуск № 39(8093)
Уличные гуляния по случаю "Розового понедельника", завершающего традиционный карнавальный сезон в Германии, закончились трагедией. Она разыгралась средь бела дня в городке Фолькмарзен (земля Гессен), где водитель легкового автомобиля въехал прямо в праздничную процессию. По последним данным, ранены 30 человек (семеро - в тяжелом состоянии). Среди пострадавших есть дети. Источник в местной полиции осторожно признал наезд "умышленным", хотя слова "теракт" власти старались избегать.
Трагедия в живописном городке разыгралась средь бела дня. Фото: Reuters Трагедия в живописном городке разыгралась средь бела дня. Фото: Reuters
Трагедия в живописном городке разыгралась средь бела дня. Фото: Reuters

Двадцатидевятилетний гражданин ФРГ, уроженец здешних мест - вот то немногое, что известно о мужчине за рулем серебристого "Мерседеса", протаранившего заграждение и направившего машину в пешеходов. Версию о потере управления исключили почти сразу: по многочисленным свидетельствам очевидцев, которые приводит портал hessenschau.de, водитель "добавил газу" и проехал не менее тридцати метров. Его задержали по горячим следам. По одним сообщениям, с ним начали немедленно работать следователи, по другим - молодой человек находился в невменяемом или нетрезвом состоянии, не позволяющем проводить допрос. Как бы то ни было, его мотивы еще предстоит установить.

Фото: Elmar SCHULTEN / AFP
В немецком Фолькмарсене провели аресты после ЧП на карнавале

В Фолькмарзене, который насчитывает без малого семь тысяч жителей, праздника ждали с нетерпением. Уличные шествия популярны во многих городах страны - и крупных, и поменьше. "Розовый понедельник" подводит черту карнавальным забавам - именно эти обычаи, уходящие корнями в Средневековье, запечатлел еще Питер Брейгель Старший в своей аллегорической картине "Битва Масленицы и Поста". Вскоре после ЧП полицейский президиум постановил отменить праздничные гуляния во всей земле Гессен. В то время как источник в оперативной группе подтвердил журналистам факт преднамеренной атаки, официальные лица в региональном МВД уходили от конкретных оценок. Тем временем Генконсульство России во Франкфурте-на-Майне выясняет, находились ли среди пострадавших наши соотечественники. На момент подписания номера в печать таких данных не было.

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