Посольство РФ прокомментировало обвинения о "вмешательстве" в выборы США

Посольство России в Вашингтоне выразило глубокую озабоченность в связи с новой волной спекуляций о мнимом "вмешательстве" России в предстоящие в ноябре этого года президентские выборы в США.

По словам российских дипломатов, поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в США для достижения своих оппортунистских целей, пишет РИА Новости. В посольстве отмечают, что выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией, кроме того, это вредит двусторонним отношениям.

В заявлении подчеркивается, что Москва не вмешивается во внутренние процессы других стран. Дипломаты призвали политиков прекратить голословные обвинения. По их мнению, конструктивный и прагматичный диалог между Россией и США очень важен для всей мировой общественности. Российская сторона также подтвердила готовность к субстантивному обсуждению с американской стороной тематики информационной безопасности и других проблем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные обвинения не имеют ничего общего с правдой. По его словам, это очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам.