Кристина Резцова и Саид Халили готовы проявить себя на чемпионате Европы в Минске

В среду в спортивном центре "Раубичи" под Минском стартует чемпионат Европы по биатлону, который продлится до 1 марта.

Накануне союз биатлонистов России (СБР) утвердил окончательный состав национальной сборной команды.

В заявочный лист сборной России внесены:

Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.

Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

В Минске, куда чемпионат Европы был перенесен, в связи с нехваткой снега в эстонском Отепя будут разыграны награды в суперспринте, смешанной эстафете, сингл-миксте, спринте и гонке преследования.

Напомним, что в прошлом году первенство Старого Света также принимал Минск, и тогда российская команда вернулась домой с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.

Особое внимание на ЧЕ-2020 будет приковано к перспективному Саиду Халили, которого называют главной надеждой нашего биатлона, и Кристине Резцовой, которые были приглашены в главную сборную страны на чемпионате мира в Антхольце, однако так своего шанса и не дождались.

Мать Кристины - трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом "Р-Спорт" отметила, что осталась очень недовольна решением тренерского штаба:

- Самое главное для меня, чтобы Кристина выступала. Обидно, что на чемпионате мира ее не поставили ни на одну гонку. Это неправильно, потому что она бы выступила не слабее Мироновой и той же Старых.

Тренеры обещали поставить Кристину на "индивидуалку" - не поставили, обещали в эстафету, но потом оправдывались, что в эстафету не могут, так как она не стартовала в индивидуальных гонках. Творится у них непонятный бардак. Думаю, что на чемпионате Европы она должна все-таки стартовать, потому что в Италии она готовилась, пока другие бежали гонки. Надеюсь, что в Минске справедливость восторжествует...

Тем временем Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением в связи с информацией о заведении итальянской полицией уголовного дела на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

"В соответствии со стандартной процедурой представители Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакты с местными правоохранительными органами на чемпионате мира по биатлону в Антхольце и поделились с ними соответствующей информацией. Тем не менее BIU не подавал жалоб и не требовал никаких действий со стороны правоохранительных органов ни в отношении Александра Логинова, ни Александра Касперовича, ни кого-либо еще.

BIU не был заранее проинформирован о действиях, предпринятых итальянской полицией 22 февраля 2020 года. Сообщалось, что эти действия были санкционированы итальянским прокурором в Больцано на основе информации, имеющейся в распоряжении итальянских правоохранительных органов. BIU будет готов предоставить любую поддержку или помощь, которую итальянские власти могут запросить в дальнейшем. Однако в настоящее время BIU не может комментировать дальнейшее уголовное разбирательство в Италии, поскольку не является участником этих разбирательств", - говорится в заявлении IBU.

Расписание ЧЕ-2020

26 февраля, среда

Квалификация суперспринта, мужчины, женщины.

Финал суперспринта, мужчины.

Финал суперспринта, женщины.

27 февраля, четверг

Одиночная смешанная эстафета (Сингл-микст).

Смешанная эстафета.

29 февраля, суббота

Спринт, мужчины. 12.30. "Матч ТВ".

Спринт, женщины. 15.30 "Матч ТВ", Eurosport

1 марта, воскресенье

Гонка преследования, мужчины. 12.30 "Матч ТВ", Eurosport.

Гонка преследования, женщины. 14.30 "Матч ТВ", Eurosport.