В среду в Лиге чемпионов состоятся очередные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" примет во Франции "Ювентус", а в одном из самых статусных противостояний этой стадии "Реал" сыграет на своем поле с "Манчестер Сити".

Английский клуб переживает непростые времена. Задолго до окончания сезона "горожане" фактически лишились шансов на защиту титула в национальном первенстве. "Ливерпуль" опережает "Сити" аж на 22 очка. Вряд ли в такой ситуации Хосеп Гвардиола и его футболисты всерьез рассчитывают на трофей.

Но главный удар по амбициям клуба из Манчестера был нанесен в середине февраля. По итогам расследования УЕФА было принято решение исключить "горожан" из Лиги чемпионов на два следующих сезона. Причина - нарушение "Сити" правил финансового "фейр-плей" (это требование безубыточности, когда командам предписывается не тратить больше, чем они зарабатывают. - Прим. "РГ").

Как этот вердикт подействует на игроков - большой вопрос. По информации британских СМИ, несколько лидеров "Манчестер Сити" уже задумались о смене обстановки. Точно покинет команду ее главный ветеран Давид Сильва, под вопросом будущее лучшего бомбардира "горожан" Серхио Агуэро и бельгийца Кевина Де Брюйне. Публично о преданности клубу заявили пока только Гвардиола и полузащитник Рахим Стерлинг. Гвардиола и вовсе дал понять, что останется даже в случае перевода команды в низший дивизион. А такая вероятность есть, поскольку руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) решило начать собственное расследование по делу о финансовых махинациях "Сити".

- Сейчас такое время, когда нам всем необходимо объединиться. Надо доказать, что "Манчестер Сити" - это не только деньги. Я верю руководству клуба. Что будет дальше - посмотрим, - сказал специалист.

С учетом сложившихся обстоятельств на встрече с "Реалом" у англичан будет особая мотивация. А для Гвардиолы "королевский клуб" - один из самых, если не самый принципиальный соперник. И Хосеп его часто побеждал. Однако в последнее время его команды терпят неудачи в матчах с мадридцами: в предыдущих трех поединках против "Реала" Гвардиола проигрывал.

Разумеется, тренер "Сити" помнит об этой статистике. Но не сказать, что он придает ей большое значение.

- Я никогда не смотрел на цифры или статистику. Каждый матч имеет свою историю, подоплеку. Могу только отметить, что "Реал" меня восхищает. Они короли Лиги чемпионов. У них почти все футболисты побеждали в этом турнире. А у нас, может быть, трофей над своей головой поднимал только Клаудио Браво. Для "Манчестер Сити" противостояние с мадридцами - проверка. И мы готовы к ней, - подчеркнул Гвардиола.

Проблемы есть и у "Реала". Касаются они прежде всего игровых моментов. Команда угодила в небольшой кризис. Тому свидетельство - последние два матча в чемпионате Испании. Сначала команда Зинедина Зидана разошлась миром на своем поле с "Сельтой" (2:2), пропустив второй гол в концовке, а на минувших выходных проиграла одному из аутсайдеров Примеры "Леванте" (0:1). Эти потери привели к тому, что "Реал" уступил лидерство в таблице "Барселоне". К слову, уже в воскресенье на "Сантьяго Бернабео" состоится "эль-класико" между мадридцами и каталонцами.

- Мы расстроены, потому что в матчах с "Сельтой" и "Леванте" у нас было больше моментов, чем у соперников. Но "Реал" потерял в этих встречах пять очков. Нам стоит задуматься. В то же время поводов для беспокойства нет. Это рабочий процесс. Уверен, скоро все наладится, - сказал Зидан.

"Манчестер Сити" лишился реальных шансов на победу в Премьер-лиге, а пару недель назад УЕФА исключил "горожан" из Лиги чемпионов на два сезона

В отличие от противостояния "Реала" с "Манчестер Сити", в паре "Лион" - "Ювентус" фаворит очевиден. Туринский клуб вырвался в лидеры чемпионата Италии и готов побороться за победу в Лиге чемпионов. Тем более у него в составе есть Криштиану Роналду, который забивает в национальном первенстве уже 11 матчей подряд.

Забавно на вопрос журналиста о том, как удержать Роналду, ответил главный тренер "Лиона" Руди Гарсия.

- Криштиану должен остановиться на границе и решить, что ему не нравится Лион и что он не хочет играть здесь (смеется). Если серьезно, то его почти невозможно сдержать. Бесполезно следить за одним Роналду, потому что в таком случае у тех же Дибалы и Игуаина будет больше пространства, - сказал Гарсия.

Где будем смотреть

26 февраля, среда, "Матч ТВ"

22.50 "Реал" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45 "Лион" - "Ювентус". Прямая трансляция.