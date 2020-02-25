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25.02.2020 17:33
Рубрика: Спорт

Напряжение в "Сити"

Клуб из Манчестера подходит к матчу с "Реалом" в Лиге чемпионов не в лучшем состоянии
Текст: Артур Нанян
В среду в Лиге чемпионов состоятся очередные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" примет во Франции "Ювентус", а в одном из самых статусных противостояний этой стадии "Реал" сыграет на своем поле с "Манчестер Сити".
Перед матчем Лиги чемпионов "Реал" неожиданно проиграл в Примере "Леванте". Фото: EPA Перед матчем Лиги чемпионов "Реал" неожиданно проиграл в Примере "Леванте". Фото: EPA
Перед матчем Лиги чемпионов "Реал" неожиданно проиграл в Примере "Леванте". Фото: EPA

Английский клуб переживает непростые времена. Задолго до окончания сезона "горожане" фактически лишились шансов на защиту титула в национальном первенстве. "Ливерпуль" опережает "Сити" аж на 22 очка. Вряд ли в такой ситуации Хосеп Гвардиола и его футболисты всерьез рассчитывают на трофей.

Фото: AP Photo / Joan Monfort
"Наполи" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Но главный удар по амбициям клуба из Манчестера был нанесен в середине февраля. По итогам расследования УЕФА было принято решение исключить "горожан" из Лиги чемпионов на два следующих сезона. Причина - нарушение "Сити" правил финансового "фейр-плей" (это требование безубыточности, когда командам предписывается не тратить больше, чем они зарабатывают. - Прим. "РГ").

Как этот вердикт подействует на игроков - большой вопрос. По информации британских СМИ, несколько лидеров "Манчестер Сити" уже задумались о смене обстановки. Точно покинет команду ее главный ветеран Давид Сильва, под вопросом будущее лучшего бомбардира "горожан" Серхио Агуэро и бельгийца Кевина Де Брюйне. Публично о преданности клубу заявили пока только Гвардиола и полузащитник Рахим Стерлинг. Гвардиола и вовсе дал понять, что останется даже в случае перевода команды в низший дивизион. А такая вероятность есть, поскольку руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) решило начать собственное расследование по делу о финансовых махинациях "Сити".

- Сейчас такое время, когда нам всем необходимо объединиться. Надо доказать, что "Манчестер Сити" - это не только деньги. Я верю руководству клуба. Что будет дальше - посмотрим, - сказал специалист.

С учетом сложившихся обстоятельств на встрече с "Реалом" у англичан будет особая мотивация. А для Гвардиолы "королевский клуб" - один из самых, если не самый принципиальный соперник. И Хосеп его часто побеждал. Однако в последнее время его команды терпят неудачи в матчах с мадридцами: в предыдущих трех поединках против "Реала" Гвардиола проигрывал.

"Манчестер Сити" исключен из еврокубков на два сезона

Разумеется, тренер "Сити" помнит об этой статистике. Но не сказать, что он придает ей большое значение.

- Я никогда не смотрел на цифры или статистику. Каждый матч имеет свою историю, подоплеку. Могу только отметить, что "Реал" меня восхищает. Они короли Лиги чемпионов. У них почти все футболисты побеждали в этом турнире. А у нас, может быть, трофей над своей головой поднимал только Клаудио Браво. Для "Манчестер Сити" противостояние с мадридцами - проверка. И мы готовы к ней, - подчеркнул Гвардиола.

Проблемы есть и у "Реала". Касаются они прежде всего игровых моментов. Команда угодила в небольшой кризис. Тому свидетельство - последние два матча в чемпионате Испании. Сначала команда Зинедина Зидана разошлась миром на своем поле с "Сельтой" (2:2), пропустив второй гол в концовке, а на минувших выходных проиграла одному из аутсайдеров Примеры "Леванте" (0:1). Эти потери привели к тому, что "Реал" уступил лидерство в таблице "Барселоне". К слову, уже в воскресенье на "Сантьяго Бернабео" состоится "эль-класико" между мадридцами и каталонцами.

- Мы расстроены, потому что в матчах с "Сельтой" и "Леванте" у нас было больше моментов, чем у соперников. Но "Реал" потерял в этих встречах пять очков. Нам стоит задуматься. В то же время поводов для беспокойства нет. Это рабочий процесс. Уверен, скоро все наладится, - сказал Зидан.

"Манчестер Сити" лишился реальных шансов на победу в Премьер-лиге, а пару недель назад УЕФА исключил "горожан" из Лиги чемпионов на два сезона

В отличие от противостояния "Реала" с "Манчестер Сити", в паре "Лион" - "Ювентус" фаворит очевиден. Туринский клуб вырвался в лидеры чемпионата Италии и готов побороться за победу в Лиге чемпионов. Тем более у него в составе есть Криштиану Роналду, который забивает в национальном первенстве уже 11 матчей подряд.

Забавно на вопрос журналиста о том, как удержать Роналду, ответил главный тренер "Лиона" Руди Гарсия.

- Криштиану должен остановиться на границе и решить, что ему не нравится Лион и что он не хочет играть здесь (смеется). Если серьезно, то его почти невозможно сдержать. Бесполезно следить за одним Роналду, потому что в таком случае у тех же Дибалы и Игуаина будет больше пространства, - сказал Гарсия.

Где будем смотреть

26 февраля, среда, "Матч ТВ"

22.50 "Реал" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45 "Лион" - "Ювентус". Прямая трансляция.

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