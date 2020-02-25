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Овен

Вы будете легко выполнять самую сложную и кропотливую работу, хотя возьметесь за нее скорее из желания продемонстрировать свои таланты.

Телец

Новые начинания прибавят вам сил и уверенности в себе. Поэтому стоит заниматься только теми делами, которые обязательно у вас получатся.

Близнецы

Если вы станете внимательно следить за происходящим, то откроете для себя много нового.

Рак

Любая совместная деятельность может вызывать у вас негативное отношение к труду, поскольку у окружающих все будет получаться лучше, чем у вас.

Лев

Сейчас лучше не затевать больших дел, так как вы вряд ли сможете довести их до конца.

Дева

Умение хорошо чувствовать настроение и предпочтения окружающих позволят вам преуспеть в коммерческих делах.

Весы

Хорошо проверяйте информацию о конкурентах. Иначе можно недооценить их возможности.

Скорпион

Многие будут стремиться к покою и стабильности, хотя любая деятельность может быть сопряжена с риском.

Стрелец

Подходящий момент для поисков новой работы, если это сулит ощутимо большую прибыль.

Козерог

Новые предложения, которые покажутся заманчивыми, на деле могут серьезно изменить привычный образ жизни.

Водолей

Постарайтесь найти время для общения с близкими, иначе ваш круг общения резко сократится.

Рыбы

Сейчас ни в коем случае не стоит обсуждать финансовые разногласия с вашими партнерами.

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