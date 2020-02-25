Рост стоимости новых квартир в начале года замедлился. А в некоторых городах жилье даже стало дешеветь. К примеру, в Новосибирске недвижимость в январе потеряла в цене больше процента, в Перми - 0,75%. Но эта тенденция кратковременная, с началом делового сезона цены поползут вверх.

По прогнозам, в 2020 году средняя стоимость метра на вторичном рынке вырастет примерно на 6%. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Весь прошлый год рынок недвижимости удивлял ценовыми рекордами. Недвижимость подорожала в среднем на 11%. В крупнейших мегаполисах наблюдался взрывной рост: во второй половине 2019-го квартиры в Москве прибавили 22%, в Санкт-Петербурге - почти 30%. Не стоит ожидать, что снижение цен станет массовым и затронет большое количество городов. Ничто не предвещает серьезного снижения цен в новом году, отметили в "Авито Недвижимость".

Основным фактором, работающим на повышение цен в 2019 году, стал переход на эскроу-счета. И он еще не исчерпал свой ресурс, что будет способствовать подорожанию недвижимости и в 2020-м, считает генеральный директор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова. К увеличению стоимости жилья привело и сокращение объема продаж на этапе котлована. Традиционно эти квартиры были наиболее доступными по цене.

На вторичном рынке жилья - стагнация. Цены больше не растут, а спросом пользуются только небольшие, ликвидные квартиры. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках за последние три месяца (1 ноября 2019 года - 1 февраля 2020 года) выросла всего на 1,3%. В большинстве городов рост не превышает 1,5%. Практически не продвинулись в цене квартиры Санкт-Петербурга и Самары, они показали рост в 0,1 и 0,2% соответственно. Столичная недвижимость прибавила 0,8%. Больше всего выросла стоимость жилья в Краснодаре и Перми (по 2,7%), а также в Нижнем Новгороде (1,9%).

Специалисты отмечают потерю интереса покупателей к квартирам на вторичке. "На протяжении последних лет первичный рынок усиливал свои позиции. К примеру, в Москве по итогам 2019-го две трети спроса (64%) пришлось на объекты вторичного рынка. В 2014 году продажи готовых объектов от собственников занимали 87%", - говорит Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН.

Если ранее двигателем вторичного рынка считался сегмент массового жилья в целом, то сейчас покупатели проявляют интерес только к определенным объектам - однокомнатным и самым бюджетным двухкомнатным квартирам. Именно здесь сделки проходят с премиями, то есть выше изначально заявленной стоимости. С одной стороны, виной тому непомерно высокие запросы собственников подобных лотов: 95% подобных квартир имеют завышенную цену, с другой - стали скромнее запросы покупателей.

"В сегменте двухкомнатных и трехкомнатных массовых квартир велика доля объектов с завышенной стоимостью предложения - их около 70%, - отмечает Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость". - Но продавцы здесь чаще соглашаются на корректировку цен".

Интерес покупателей к вторичному рынку в 2020 году вернется. За счет снижения разницы покупки готового и строящегося жилья, падения девелоперской активности и сокращения предложения в новостройках, считает Попов.