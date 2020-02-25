Проверено качество работы государственных защитников

Право на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированной каждому россиянину, на практике в полной мере не реализуется. К такому выводу пришли проверяющие из Счетной палаты, которые проанализировали деятельность государственных адвокатов.

В Счетной палате РФ считают, что работа адвокатов по назначению мало контролируется, поэтому оказываемые ими услуги не всегда качественны. Фото: Zolnierek / istock

Напомним, такие защитники предоставляются подследственным бесплатно - за счет бюджета, по назначению дознавателя, следователя или суда. Их еще называют адвокатами для бедных. Согласно опубликованному вчера отчету Счетной палаты РФ, процент обжалованных юридических действий адвокатов по назначению достаточно высокий. Кроме того, зафиксировано множество случаев привлечения госадвокатов к ответственности, что свидетельствует, по мнению проверяющих, о низком уровне предоставляемой ими юридической помощи.

Требования к качеству оказываемых адвокатами услуг заложены в Кодекс профессиональной этики и Стандарт защиты в уголовном судопроизводстве

При этом казна платит таким защитникам исправно. Средняя стоимость услуг одного адвоката в 2018 году, подсчитали аудиторы, составила 3,7 тысячи рублей. Средний доход в месяц составил от 26,2 до 69,2 тысячи, что, отмечают в Счетной палате, соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста. Главный вопрос, возникающий в связи с этим у аудиторов, касается качества работы госадвокатов.

"Отсутствие инструментов оценки деятельности госадвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией РФ", - говорится в отчете Счетной палаты.

Кроме того, по мнению аудиторов, расходы бюджета на оплату труда государственных адвокатов в 2016-2019 годах были недостаточно прозрачны. В Счетной палате обратили внимание, что денежные суммы, причитающиеся адвокату, должны перечисляться на расчетный счет адвокатского образования.

Однако на деле адвокаты часто указывают в заявлениях реквизиты личного счета.

"В проверяемый период почти 3 тысячи адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей", - подчеркивается в отчете.

Наконец, в Счетной палате обратили внимание на то, что средства федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению выделялись в срок и в достаточном объеме. При этом имели место случаи несвоевременной выплаты вознаграждений адвокатам.

А вот что касается численности защитников, предоставляемых государством, то к ней претензий у аудиторов не нашлось.

В среднем адвокат по назначению ежемесячно защищает троих подсудимых. Общая численность адвокатов, внесенных в реестры субъектов РФ, составила 76,7 тысячи человек в 2017 году и 82,1 тысячи человек в 2018 году.

В 2018 году каждое второе уголовное дело и каждый седьмой уголовный материал (например, ходатайство о мере пресечения) рассматривались с привлечением адвоката по назначению суда.

В среднем на защиту одного подсудимого по уголовному делу адвокат по назначению тратил четыре дня.

Счетная палата направила информационные письма в правительство, Минфин, Верховный суд и Судебный департамент, а также Федеральную палату адвокатов для принятия соответствующих управленческих решений.

"Много лет адвокатское сообщество добивалось увеличения запредельно низких расценок на адвокатов по назначению. В 2019 году ситуация немного изменилась к лучшему, но расценки все равно остаются необоснованно низкими. Для того, чтобы валовый доход адвоката по соглашению был высоким, он должен работать сутками и без выходных", - отмечает известный адвокат Вадим Клювгант.

Что касается качества оказываемых услуг, то требования, по словам юристов, заложены в Кодекс профессиональной этики и действующий с 2017 года Стандарт защиты в уголовном судопроизводстве.