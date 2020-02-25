Люди должны реально чувствовать конкретные изменения к лучшему от реализации национальных проектов. Об этом заявил президент в третьей серии интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства также объяснил разницу между нацпроектами и госпрограммами и заявил, что все нацпроекты - под его контролем.

"Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением - тех, кто выполняет эти задачи", - подчеркнул глава государства. "Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением", - добавил он. Стоит признать, что в 2019 году не все сделано: из 38 задач исполнено 26. Однако президент привел в пример расселение аварийного жилья, где сделано в разы больше, чем планировалось. Люди это почувствовали. "Или есть общая задача - повышение продолжительности жизни, ну так она у нас увеличилась, и за этот год тоже. И это результат того, что снизилась смертность, и она снизилась заметно", - продолжил он.

Владимир Путин: Мне нужно не "ура". Мне нужно, чтоб страна развивалась. Поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом

"Мне нужно не "ура". Мне нужно, чтоб страна развивалась. Поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом", - заявил Путин. А прежние инструменты, в том числе госпрограммы, не отвечают новым задачам. Президент еще раз напомнил разницу между нацпроектом и госпрограммой: сначала определяются конкретные задачи, например, по демографии, затем - объем дополнительных ресурсов для их решения и ответственные лица. По каждому вопросу - персональная ответственность. "Таких инструментов мы раньше не применяли", - заметил Путин. Да, есть проблемы, связанные с тем, что есть национальные цели, и есть нацпроекты как инструмент их достижения, и наверное, их надо совместить. Но это все должно выстраиваться и оттачиваться в ходе практической работы.

Все нацпроекты - под постоянным президентским контролем. Но самый главный интегратор - продолжительность жизни, он отражает все остальное, считает глава государства. Скепсис по теме нацпроектов - даже хорошо: он всегда подталкивает тех, кто должен добиваться результата. Владимир Путин рассказал, что когда Алексей Кудрин был министром финансов, то выступал за жесткую макроэкономическую политику, за то, чтобы лишних денег из бюджета не тратить. "Он по каждому вопросу был против", - вспомнил президент. "Они вместе с Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга. И по многим другим проектам. Они были против, например, строительства моста на остров Русский - дорого. Они были против строительства некоторых объектов в Сочи, инфраструктурного характера. Говорили: не надо, дорого", - продолжил глава государства. А сейчас все это построено и работает.