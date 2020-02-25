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25.02.2020 13:40
Рубрика: Власть

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Язова

Текст: Кира Латухина

Президент выразил соболезнования родным и близким последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Глава государства назвал Язова выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком, человеком исключительного мужества и силы духа.

Язов достойно прошел тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности. "Верность Присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение", - подчеркнул Владимир Путин.

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