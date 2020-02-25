Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Язова

Президент выразил соболезнования родным и близким последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал Язова выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком, человеком исключительного мужества и силы духа.

Язов достойно прошел тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности. "Верность Присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение", - подчеркнул Владимир Путин.