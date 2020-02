Работники The Wall Street Journal призвали газету извиниться за статью, оскорбляющую Китай

Вышедшая 3 февраля в газете The Wall Street Journal статья под заголовком "Китай - настоящий азиатский больной" вызвала возмущение у многих пользователей интернета в Китае и за границей, а также спровоцировала бурю негодования внутри газеты из-за содержания материалов с признаками дискриминации по расовому признаку. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ".

В последние дни несколько десятков сотрудников направили руководству газеты совместное письмо, призывая исправить заголовок и принести извинения всем лицам, чьи чувства эта статья могла задеть.

По сообщению газеты The New York Times от 23 февраля, коллективное письмо написали в общей сложности 53 работника газеты The Wall Street Journal, большинство из них из отделений газеты в континентальной части Китая и ОАР Сянган.

Как сообщается в газете The New York Times, в письме сотрудники The Wall Street Journal призывают руководство газеты "учесть требование исправить заголовок статьи и принести извинения всем пострадавшим, включая читателей газеты, источники информации и коллег". В письме отмечается, что в связи с ненадлежащим заголовком и содержанием статьи "в Китае наблюдается всеобщее возмущение"; "данная ошибка глубоко задела многих людей и не только жителей и граждан Китая". Именно поэтому необходимо как можно скорей исправить заголовок статьи в интернете, отмечается в обращении.

Пресс-представитель компании Dow Jones & Company, издателя газеты The Wall Street Journal, 22 февраля подтвердил, что руководство компании получило это письмо. Однако до сих пор газета The Wall Street Journal не выразила никаких раскаяний и извинений по поводу заголовка статьи, носящего явный расово-дискриминационный характер, при этом непрерывно оправдываясь в попытке уйти от ответственности.

Реакцию официального Китая на действия газеты The Wall Street Journal 19 февраля на очередной пресс-конференции озвучил пресс-представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он объявил о лишении аккредитации в Пекине трех журналистов газеты The Wall Street Journal.

- Газета, как всегда, продолжает изворачиваться, не приносит никаких публичных официальных извинений, не привлекает к ответственности соответствующих лиц, - отметил китайский дипломат.

Он предупредил, что решение в отношении иностранных журналистов китайская сторона принимает в строгом соответствии с законами и правилами, где закреплено, что СМИ, выступающие с публичными высказываниями, оскорбляющими Китай, пропагандирующими расовую дискриминацию, злонамеренно очерняющими Китай, должны быть привлечены к ответственности.

Пресс-представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 24 февраля вновь подчеркнул, что "во-первых, стоя перед лицом злонамеренного оскорбления и очернения, Китай не намерен вести себя как робкий безмолвный ягненок; во-вторых, газета The Wall Street Journal уклоняется от ответственности по поводу связи между сообщением в прессе и комментарием, что совершенно необоснованно".

- Раз данная газета не учитывает мнения и интересы других, то она должна понимать и всю тяжесть последствий, которые ей придется нести, - констатировал представитель МИД КНР.