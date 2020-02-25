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25.02.2020 11:56
Рубрика: Общество

Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта

Текст: Ирина Огилько
На ВДНХ можно прокатиться на коньках по главной аллее - от павильона "Центральный" до "Земледелия". Фото: Сергей Куксин/РГ На ВДНХ можно прокатиться на коньках по главной аллее - от павильона "Центральный" до "Земледелия". Фото: Сергей Куксин/РГ
На ВДНХ можно прокатиться на коньках по главной аллее - от павильона "Центральный" до "Земледелия". Фото: Сергей Куксин/РГ

До 9 марта продлена работа главного катка страны на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Продление работы катка связано с повышенной популярностью этого вида отдыха у москвичей и гостей столицы. Ведь это самый большой каток с искусственным льдом в Европе.

- Главный каток страны пользуется большой популярностью у жителей и гостей Москвы. Мы планировали завершить зимний сезон на выставке 1 марта, но по просьбам посетителей продлили работу катка еще на неделю - до 9 марта, - передает портал мэра столицы слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Фото: iStock
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Каток открылся 22 ноября. За три месяца работы его посетили сотни тысяч человек. Так, только в период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на катке побывали более 150 тысяч человек.

Зимой здесь можно было не просто покататься, но и поучаствовать в различных мероприятиях: на катке, в частности, прошли многочисленные праздники, благотворительные акции, концерты, мастер-классы и флешмобы.

Обычно в понедельник у катка нерабочий, но из-за длинного уик-энда 24 февраля площадка была открыта. Выходной перенесли на вторник. Работать каток начнет 26 февраля с 11:00 до 23:00, стоимость билетов - от 330 рублей.

Общество Ежедневник Образ жизни

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