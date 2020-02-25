Разные роли: Су-35 сравнили с МиГ-35

Журналисты сравнили между собой российские истребители Су-35 и МиГ-35.

Military Watch отмечает, что Су-35 предназначен для противодействия F- 15C Eagle и F-22 Raptor, а истребитель МиГ-35 сопоставим с американским F-18 Hornet.

Аналитики подчеркнули, что МиГ-35 и Су-35 используют один класс боеприпасов и совместимы с новой гиперзвуковой ракетой класса "воздух-воздух" R-37M. Благодаря чему способны сбивать воздушные суда на дальности до 400 километров. Данная ракета позволяет российским истребителям, по мнению экспертов, превзойти всех потенциальных противников, так как новейшие китайские и американские ракеты класса "воздух-воздух" значительно медленнее и имеют меньшую дальность. "Сушка" способна нести на внешних подвесках до 12 ракет, а МиГ - восемь.

Оба истребителя используют двухконтурные двигатели с трехмерным вектором тяги, что делает их сверхманевренными и снимает ограничения по углу атаки. При этом Су-35 обладает большей рабочей высотой и дальностью.

На Су-35 установлен радар "Ирбис", который может обнаруживать истребители противника более за 400 километров, а самолеты-невидимки на расстоянии свыше 80 километров. Он способен одновременно отслеживать до 30 воздушных целей. Меньше известно о дальности обнаружения МиГ-35, но типы боеприпасов, которыми он оснащен, указывают на то, что он может отслеживать вражеские самолеты на большой дальности, пишет Military Watch.

Хотя в целом Су-35 представляется более мощным истребителем, МиГ-35 сохраняет ряд важных преимуществ. Эксплуатационные расходы истребителя на 20 процентов ниже, чем у МиГ-29, а более низкие требования к техническому обслуживанию МиГ-35 позволяют ему производить больше вылетов и работать с более коротких взлетно-посадочных полос.

"Су-35 и МиГ-35 имеют много сходных черт, но предназначены для разных ролей, каждый из них имеет свои преимущества. Су-35 является платформой более высокого класса, на которую можно положиться при столкновении с элитными самолетами, такими как Raptor, но и МиГ-35 может противостоять им, при этом он во многом превосходит большинство западных истребителей, таких как Gripen-E, F-16V, F-18E и Rafale", - пишет MW.