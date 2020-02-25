Реактивный "лаптежник": КрАЗы с РСЗО "Град" заметили в Таджикистане

На прошедших в минувшее воскресенье в Душанбе мероприятиях, посвященных 27-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Таджикистан, была продемонстрирована имеющаяся в армии и других силовых структурах различная техника. Некоторые образцы показали впервые.

Президент государства Эмомали Рахмон ознакомился с современными беспилотными и снайперскими комплексами, бронетехникой и артиллерийским вооружением.

Главной ударной силой сухопутных войск являются танки Т-72, оборудованные динамической защитой "Контакт". Мотострелковые подразделения вооружены боевыми машинами пехоты БМП-2 и модернизированными БТР-70М.

Легкая колесная бронетехника была представлена машинами российского и китайского производства. Среди них бронеавтомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр", модернизированная БРДМ-2МС, а также VP-11, Tiger и CS/VN3.

Практически вся перечисленная техника в минувшем году принимала участие в проводившихся учениях, а вот легкую самоходку на базе вездехода Dongfeng EQ2050 с автоматическим минометом, являющимся клоном российского 2Б9 "Василек", ранее нигде не показывали.

Также многих экспертов удивили реактивные установки залпового огня БМ-21 на шасси знаменитых "лаптежников" - КрАЗ-255. Все привыкли видеть "Грады" на платформах бензиновых и дизельных версий "Уралов" и КамАЗ-5350, о такой версии РСЗО ранее ничего не было известно. Хотя эти внедорожники не выпускаются уже более четверти века, отличающиеся феноменальной проходимостью машины, судя по видеокадрам, находятся в прекрасном состоянии и готовы к выполнению задач по огневой поддержке войск.