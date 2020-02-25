В Уфе подросток выстрелил в глаз прохожему

Полиция Уфы задержала 16-летнего подростка, который, по предварительной информации, выстрелил в глаз прохожему из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что произошло ЧП 23 февраля. 36-летний мужчина на улице не сошелся во взглядах с незнакомым молодым человеком. Последний, не найдя других аргументов, вытащил из кармана пневматический пистолет и выстрелил в глаз сопернику.

Пострадавшего привезли на машине скорой помощи в институт глазных болезней. Врачи диагностировали у него серьезную травму глаза и сообщили о происшествии в полицию. В МВД возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения следователи быстро установили личность и задержали подозреваемого в преступлении подростка. Его привезли в полицию, чтобы установить обстоятельства произошедшего.