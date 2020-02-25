Новости

В Сочи двух детей унесло в Черное море 21:53
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации 21:51
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 20:57
В Воронеже судья по делу замначальника УГИБДД взяла самоотвод 20:55
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод 20:31
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок 20:25
На Дону девушка попала под пулю в конфликте полицейского и таксиста 20:19
Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена 20:02
Министр обороны Болгарии возмутился действиями силовых структур республики 19:38
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве 19:31
Олимпийская чемпионка Сотникова выписана из больницы 19:24
СМИ: УЕФА может отменить все турниры из-за распространения коронавируса 19:08
В Крыму арестованные за браконьерство украинцы вышли на свободу 18:50
В Москве начались работы по кронированию деревьев 18:42
Мозер о паре Тарасова-Морозов: Хочу помогать им, но не тренировать 18:39
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Швейцарии 18:35
Минск и Ижевск заинтересованы продуктивнее вести прямой диалог 18:30
На "КамАЗе" могут сократить рабочую неделю из-за коронавируса 18:26
В Судане раскопали город из легенд 18:20
Химики доказали, что безвредного пластика не существует 18:17
Спасатели сняли мужчину с парапета Большого Москворецкого моста 18:15
В Каталонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом 18:04
В Подмосковье назвали число семей, живущих на 5 тысяч рублей в месяц 18:04
ВОЗ выявила не связанные с Китаем очаги заражения коронавирусом в мире 18:02
Ford сделает Bronco более "ковбойским", чем Jeep Wrangler 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 21:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вольным мастерам

Где и как в столице найти бесплатные места для работы и учебы?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 41(8095)
Большая головная боль у фрилансеров и начинающих бизнесменов найти место без арендной платы, где можно спокойно работать и проводить деловые встречи. Кофейня? Почему бы и нет - довольно бюджетно, но порой шумно. Домашний офис? Да, но много соблазнов - любимый диван, телевизор, холодильник с вкусной едой... А если дома дети, о делах и вовсе придется забыть. Вся надежда на бесплатный коворкинг.
В коворкингах помимо рабочих мест есть бесплатный интернет, розетки, переговорные, зоны отдыха. Фото: Александр Корольков/ РГ В коворкингах помимо рабочих мест есть бесплатный интернет, розетки, переговорные, зоны отдыха. Фото: Александр Корольков/ РГ
В коворкингах помимо рабочих мест есть бесплатный интернет, розетки, переговорные, зоны отдыха. Фото: Александр Корольков/ РГ

Коворкинг, иначе говоря, коллективный офис, впервые появился в США 15 лет назад. В Россию он добрался спустя годы. Сейчас модным словечком в крупных городах почти никого не удивишь. Особенно в Москве, где подобные пространства существуют в бизнес-центрах, лофтах, а иногда даже занимают целые отдельные здания. Понятно, что рабочие зоны с интернетом и всякими офисными прибамбасами желающим сдаются там не бесплатно, но все равно ценник не сравним с дорогущей арендой столичных квадратов.

Фото: iStock
Почему фрилансеры работают больше офисных сотрудников

Можно сэкономить больше, если найти бесплатный коворкинг. Их тоже хватает. Например, в одних ждут предпринимателей, во вторых - представителей некоммерческих организаций, в третьих - фрилансеров. Оборудованные для работы места предлагают и современные читальни. В библиотеке имени Юрия Гагарина всегда много студентов - сказывается близость к нескольким вузам. Здесь можно провести собрание по проекту, воспользовавшись флипчартом или интерактивной доской. А в SMART-библиотеке имени Анны Ахматовой много людей среднего возраста, желающих поработать. Приходят и мамы с детьми, которые могут оставить ребенка с бебиситтером, а сами спокойно и без нервотрепки заняться делами. Здесь даже есть переговорные кабины. "В них можно провести skype-конференцию, чтобы не мешать посетителям и самому ограничить себя от шума, если в зале проходят массовые мероприятия, - рассказала гендиректор Централизованной библиотечной системы Западного административного округа Москвы Ольга Орлова. - Отдохнуть от работы можно здесь же - в кафе за чашкой кофе и выпечкой. Рядом есть собственная типография, где даже можно выпустить собственную книгу".

Фото: Александр Корольков/ РГ

Представители малого и среднего бизнеса могут выбрать один из восьми бесплатных коворкингов, работающих на базе центров услуг для бизнеса. Первый открылся на Средней Первомайской улице восемь лет назад. Чтобы попасть сюда, нужно подать заявку. Можно попроситься на год или на денек-другой. Своей обстановкой больше похож на библиотеку: лампы со спокойным светом, столы, стулья, розетки, Wi-Fi. Всего - 85 рабочих мест. Есть диванчики для отдыха, две переговорные и небольшая кухня. Рабочее пространство разделено на две зоны. Шумная - для громких обсуждений и звонков. Тихая идеально подходит для знакомства с документами. Бубнеж по мобильнику тут не приветствуется. Публика разноплановая. Есть разработчики сайтов, консультанты по франчайзингу, специалисты консалтинговых фирм. Размещаются и кадровые агентства. Почему выбирают коворкинг? Все в голос объясняют: экономия, возможность не тратиться на аренду офиса.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Рынок труда

Главное сегодня

Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
ЦБ отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве
Умер экс-глава Египта Хосни Мубарак
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин