Большая головная боль у фрилансеров и начинающих бизнесменов найти место без арендной платы, где можно спокойно работать и проводить деловые встречи. Кофейня? Почему бы и нет - довольно бюджетно, но порой шумно. Домашний офис? Да, но много соблазнов - любимый диван, телевизор, холодильник с вкусной едой... А если дома дети, о делах и вовсе придется забыть. Вся надежда на бесплатный коворкинг.

Коворкинг, иначе говоря, коллективный офис, впервые появился в США 15 лет назад. В Россию он добрался спустя годы. Сейчас модным словечком в крупных городах почти никого не удивишь. Особенно в Москве, где подобные пространства существуют в бизнес-центрах, лофтах, а иногда даже занимают целые отдельные здания. Понятно, что рабочие зоны с интернетом и всякими офисными прибамбасами желающим сдаются там не бесплатно, но все равно ценник не сравним с дорогущей арендой столичных квадратов.

Можно сэкономить больше, если найти бесплатный коворкинг. Их тоже хватает. Например, в одних ждут предпринимателей, во вторых - представителей некоммерческих организаций, в третьих - фрилансеров. Оборудованные для работы места предлагают и современные читальни. В библиотеке имени Юрия Гагарина всегда много студентов - сказывается близость к нескольким вузам. Здесь можно провести собрание по проекту, воспользовавшись флипчартом или интерактивной доской. А в SMART-библиотеке имени Анны Ахматовой много людей среднего возраста, желающих поработать. Приходят и мамы с детьми, которые могут оставить ребенка с бебиситтером, а сами спокойно и без нервотрепки заняться делами. Здесь даже есть переговорные кабины. "В них можно провести skype-конференцию, чтобы не мешать посетителям и самому ограничить себя от шума, если в зале проходят массовые мероприятия, - рассказала гендиректор Централизованной библиотечной системы Западного административного округа Москвы Ольга Орлова. - Отдохнуть от работы можно здесь же - в кафе за чашкой кофе и выпечкой. Рядом есть собственная типография, где даже можно выпустить собственную книгу".

Фото: Александр Корольков/ РГ

Представители малого и среднего бизнеса могут выбрать один из восьми бесплатных коворкингов, работающих на базе центров услуг для бизнеса. Первый открылся на Средней Первомайской улице восемь лет назад. Чтобы попасть сюда, нужно подать заявку. Можно попроситься на год или на денек-другой. Своей обстановкой больше похож на библиотеку: лампы со спокойным светом, столы, стулья, розетки, Wi-Fi. Всего - 85 рабочих мест. Есть диванчики для отдыха, две переговорные и небольшая кухня. Рабочее пространство разделено на две зоны. Шумная - для громких обсуждений и звонков. Тихая идеально подходит для знакомства с документами. Бубнеж по мобильнику тут не приветствуется. Публика разноплановая. Есть разработчики сайтов, консультанты по франчайзингу, специалисты консалтинговых фирм. Размещаются и кадровые агентства. Почему выбирают коворкинг? Все в голос объясняют: экономия, возможность не тратиться на аренду офиса.