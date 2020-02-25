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25.02.2020 21:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Объясню на палках

Где в столице лучше всего заняться скандинавской ходьбой и чем она полезна?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 41(8095)
Теплая и малоснежная зима вынудила москвичей, увлекающихся лыжами, искать замену любимому виду спорта. Многие сделали выбор в пользу скандинавской ходьбы, которая с каждым годом притягивает все больше новых поклонников. Где освоить палки без лыж, не потратив ни копейки? И действительно ли от этих занятий есть какая-то польза?
Скандинавская ходьба вписывается в любой график: ею можно заниматься по дороге на работу или после нее, а при желании даже в обеденный перерыв. Фото: Photoxpress.ru Скандинавская ходьба вписывается в любой график: ею можно заниматься по дороге на работу или после нее, а при желании даже в обеденный перерыв. Фото: Photoxpress.ru
Скандинавская ходьба вписывается в любой график: ею можно заниматься по дороге на работу или после нее, а при желании даже в обеденный перерыв. Фото: Photoxpress.ru

В шаге от здоровья

Скандинавской ходьбой в Москве можно заниматься круглогодично. Но именно этой зимой в полку ходоков прибыло - сказались температурные рекорды. На улице часто плюс да и снега почти нет. Поэтому многие отправились в городские парки - именно там можно научиться ходьбе под присмотром профессиональных инструкторов. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Мосгорпарка", занятия проходят бесплатно. Правда, где-то только для участников "Московского долголетия", а где-то - для всех желающих. В некоторых парках ждут и тех, и других. Есть ли бесплатные занятия в ближайшем к вашему дому парке, лучше узнать у его администрации по телефону.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В некоторых местах идут тренировки как организованные руководством парка, так и разными клубами. Один из самых известных - "Пойдем ходить". На сайте go2walk.ru можно выбрать подходящее место для ходьбы, посмотреть расписание и узнать контакты тренера.

На пеший "урок" советуют захватить палки. Впрочем, их можно взять напрокат и на месте, но за это придется заплатить. Так что со своим инвентарем приходить выгоднее.

Корреспондент "РГ" сходил на тренировку в Измайловский парк. Оказался в компании людей среднего и пенсионного возраста. Поинтересовался с порога: "А молодые не ходят?". Причина банальна: молодежь с утра по будням учится или работает. Ну что ж, позанимаемся с пенсионерами. Пять минут ждем всех, кто ходит в это время. Затем разминка и сама тренировка, которая обычно занимает около полутора часов. Гуляем по центральным прорезиненным дорожкам, затем сворачиваем на тропы, маневрируя между высокими деревьями. Теплая зима-негодяйка напортачила и тут - из-за температурных перепадов все дорожки покрылись ледяной коркой. Скользко. Тихонько ворчу про себя: "Только травм нам и не хватало!". Тренер принимает решение изменить маршрут, хотя место популярное - тут и бегуны тренируются, и любители скандинавской ходьбы, да и мамочки с колясками гуляют. Можно было бы и песочком дорожки посыпать!

Разминка для мышц

Татьяна Терехова занимается ходьбой три года. Сначала шагала по парку, следуя указаниям инструктора, а теперь тренирует сама. Начала не из-за проблем со здоровьем. Говорит, просто привлекли тренировки на свежем воздухе. "Скандинавская ходьба вписывается практически в любой график: ею можно заниматься по дороге на работу и с работы, а при желании даже в обеденный перерыв, - отмечает она. - К тому же это еще и интеллектуальное занятие. Почему? Смотришь вокруг, размышляешь, узнаешь что-то новое. Мы сегодня далеки от природы, все погружены в свои городские дела и проблемы".

Тренировки помогают держать организм в тонусе. По словам врача интегративной медицины Ирины Барановой, скандинавская ходьба - не просто новомодное увлечение, а эффективный вид спорта, которым можно и нужно заниматься всем желающим. Для молодежи это прекрасный способ борьбы с гиподинамией, подчеркивает Баранова. А для пожилых скорее оздоровление, но от этого пользы не меньше.

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При ходьбе работают практически все группы мышц - голеней, бедер, рук, плечевого пояса, живота. Дополнительно развиваются и укрепляются мышцы шеи, груди и спины, что особенно важно для тех, кто целыми днями просиживает в офисе. Укрепляется также опорно-двигательный, вестибулярный аппарат, поэтому ходьба является отличной профилактикой против остеопороза.

Кроме того, прогулка с палками способна повысить иммунитет и исправить осанку, поэтому медики рекомендуют ходьбу при лечении бессонницы, неврозов и депрессий. "Помогает она и снизить вес людям, которым это необходимо, при этом не превышая допустимую нагрузку на сердце. - Все дело в палках, которые разгружают коленные и тазобедренные суставы, - говорит врач. - Как и любая другая кардиотренировка, скандинавская ходьба помогает укреплять сердце и сосуды, повышает выносливость".

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Жуков

Противопоказаний немного, но они есть. Ходьба противопоказана при сердечной недостаточности, после недавно перенесенных инсультов и инфарктов. Не следует отправляться на "скандинавскую" прогулку при простуде или инфекционных заболеваниях, болезнях суставов и других недомоганиях, требующих постельного режима.

Не стоит рисковать, когда обостряются и хронические болячки. Осторожнее нужно быть людям с повышенным артериальным давлением. Главное - освоить и соблюдать правильную технику. Только в этом случае можно рассчитывать на эффективную пользу. "Начинать занятия лучше с инструктором или компетентным специалистом, который поможет подобрать снаряжение, объяснит, какую лучше надевать обувь и одежду, составит программу тренировок и объяснит технику ходьбы и упражнений", - объясняет Ирина Баранова.

Кстати

Урок в массы

Использовать палки для пеших прогулок круглый год впервые придумала учитель физкультуры одной из школ Хельсинки Леена Яскелайнен. Первые занятия со своими учениками она провела в 1966 году. Необычный вид ходьбы, которую мы сейчас называем скандинавской, Леена продолжила развивать в университете. Массовым увлечением оздоровительные прогулки с палками стали лишь в 90-х. В Россию они пришли сравнительно недавно. Поначалу в разных городах появлялись ходоки-одиночки, бороздившие просторы парков под удивленные взгляды и шутки прохожих, а после стали открываться различные клубы и организации. На официальном уровне поход по стране скандинавская ходьба начала с Петербурга, где была создана Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы.

Конкретно

Палки в руки берите

Бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе проходят сразу в нескольких парках.

Только для участников "Московского долголетия":

Сад им. Баумана

Северное Тушино

Гончаровский парк

Ангарские пруды

Этнографическая деревня Бибирево

Сокольники

Таганский парк

Борисовские пруды

Сад "Эрмитаж"

"Красная Пресня"

Для участников "Московского долголетия" и всех желающих:

Измайловский парк

Сад им. Баумана

Парк "Фили"

Парк Олимпийской деревни

Лианозовский парк

Бабушкинский парк

Ландшафтный парк "Митино"

Парк у Джамгаровского пруда

Усадьба Воронцово

Кузьминки

Садовники

Для всех желающих:

Парк "Ходынское поле"

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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