Областная программа газификации в этом году будет скорректирована. Власти снижают сельским поселениям минимальный порог по числу постоянно зарегистрированных жителей. Претендовать на участие в программе смогут теперь поселения, в которых проживают не 100, как прежде, а 30 человек.

"Есть большой запрос на газификацию от малочисленных населенных пунктов, а также жителей новых улиц, появившихся в уже газифицированных ранее поселках", - рассказал журналистам гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов. И в самом деле обидно, когда деревня находится недалеко от газораспределительной станции, а в программу войти не может, потому что не хватает постоянных жителей. А с какой завистью смотрят на соседей те, кто живет на новых улицах, которых еще не было, когда в село пришел газ. По предварительным оценкам, таких мелких территорий, которым теперь открыт доступ к газу, в области насчитывается более 600. "К осени их список появится в программе газификации, размещенной на нашем сайте", - пообещал Баранов.

Корректировка программы открыла доступ к газу для жителей 600 мелких поселений

По его словам, стоимость техприсоединения к сетям для населения в области давно держится на фиксированной отметке - 65 тысяч рублей. За эти деньги домовладение подключают к трубе, подведенной к границе участка. Если нужно тянуть ответвление по участку или домовладелец хочет приобрести дополнительное оборудование, стоимость, естественно, возрастает. "За последние три года мы в четыре раза увеличили темпы газификации. В 2019-м проложили 250 километров сетей, дав возможность пользоваться газом жителям 51 населенного пункта. План на 2020-й - 250 километров и 50 поселений", - утверждает Игорь Баранов. И это без учета корректировки программы, с минимальным порогом в 100 постоянных жителей.

Еще совсем недавно жители маленьких деревень о газе могли только мечтать. Фото: РИА Новости

Но в первую очередь специалисты пойдут в поселения, где удельная стоимость газификации не превышает 250 тысяч рублей в пересчете на жителя. Это значит, что все затраты газовиков на прокладку сети для деревни в 30 дворов не должны превышать 7,5 миллиона рублей. А затраты зависят от многого - далеко ли от деревни находится питающий центр, по какой местности, сухой и влажной, нужно тянуть трубу и как ее можно протянуть - по прямой или зигзагообразно... И мало проложить - потом эту трубу еще придется обслуживать. Именно поэтому специалисты говорят: если удельная стоимость газификации выходит за рамки 250 тысяч на человека, проще рассмотреть альтернативные способы обеспечения населения топливом.

Например, с помощью газгольдеров. Как утверждает министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в области уже имеется два десятка поселений, использующих газгольдеры. В основном, правда, это коттеджные поселки, чьи состоятельные жители могут позволить себе переплачивать за сжиженный газ. "Но на федеральном уровне сейчас рассматривается вопрос о том, что можно было бы компенсировать жителям сельских поселений разницу между стоимостью природного и сжиженного газа, например, в виде субсидий", - говорит Самарин. Ведь газом, даже сжиженным, отапливаться дешевле и проще, чем углем, торфом или дровами.