Обладательницей нового сердца стала 46-летняя жительница Мытищ. Она на ногах перенесла инфаркт, который без должного лечения привел к осложнению - развитию постинфарктной аневризмы левого желудочка. В результате женщина почти потеряла возможность двигаться - любая самая незначительная физическая нагрузка давала тяжелую одышку. Проведя полное обследование больной, консилиум врачей МОНИКИ постановил: все методы лечения в данном случае неэффективны, пациентка будет жить только с донорским сердцем.

"У нас прекрасно пересаживали почки, печень. Пересадка сердца стала новым этапом в развитии института. Чтобы его реализовать, мы полтора года назад пригласили на работу профессора Дмитрия Шумакова - большого профессионала, члена-корреспондента Российской академии наук", - рассказал "РГ" директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

Врачи готовятся к следующей задаче - проведению в стенах МОНИКИ трансплантации легких и поджелудочной железы

В ноябре прошлого года пациентка, нуждающаяся в трансплантации сердца, была поставлена на лист ожидания. Надо сказать, что ей повезло, ждать пришлось не слишком долго - подходящий орган появился в конце января, когда в одной из районных больниц Подмосковья от острого нарушения мозгового кровообращения скончался пациент. Его сердце и пересадили жительнице Мытищ.

Операция под руководством Шумакова шла 5 часов. Затем пациентка несколько дней лежала в реанимации, а сейчас переведена в обычную палату и постепенно готовится к выписке. Как говорят врачи, она будет вести обычный образ жизни. В космос, конечно, не полетит и олимпийские рекорды ставить не сможет, но все активности среднестатистического здорового человека ей будут доступны. По идее с донорским сердцем можно даже детей рожать при чуть более тщательном наблюдении врачей.

По прогнозам Дмитрия Семенова, в МОНИКИ могли бы делать 4-5 подобных трансплантаций в год. Для этого имеется все необходимое: и хирургическое оборудование, и прекрасно оснащенная реанимация, а теперь и собственный положительный опыт. А параллельно сотрудники института приступают к решению следующей задачи - проведению в стенах МОНИКИ трансплантации легких и поджелудочной железы.

Кстати, как рассказал "РГ" член-корреспондент РАН Дмитрий Шумаков, в листе ожидания на пересадку сердца в Подмосковье на начало 2019 года стояли 490 человек. В Москве - 403. За последние шесть лет число пациентов, нуждающихся в трансплантации сердца, выросло в два раза.

Тем временем

153 маленьких жителя Московской области уже стали участниками проекта "Доступная кардиология", в рамках которого главный внештатный детский кардиолог Минздрава области Альфия Дроздова выезжает в отдаленные муниципалитеты, чтобы провести осмотр детей с патологиями сердечно-сосудистой системы.

В этом году осмотры состоятся в Рузе, Наро-Фоминске, Волоколамске, Егорьевске, Чехове, Клину и Рошале. У малышей из этих городов появится возможность получить направление на лечение в детский многопрофильный клинический центр Московской области.