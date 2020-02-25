Почему инвалиды ждут лечения годами

Сечкины в декабре 2018 года подали в управление Фонда социального страхования по Орловской области заявление с просьбой выдать им путевки в санаторий. "Уважаемый Владимир Павлович! Ваше обращение зарегистрировано, вы включены в очередь на санаторно-курортное лечение. Путевки будут предоставлены в порядке очередности", - спустя положенное время ответил фонд. Ясности - будут ли путевки и когда - ответ не добавил. Сечкин попытался навести справки через приемную губернатора, министерство труда и другие ведомства, но обращения его неизменно оказывались в орловском соцстрахе, а тот отвечал одинаково: ждите своей очереди. Через год после первого обращения орловскому инвалиду удалось раздобыть дополнительную информацию: на декабрь 2019 года его очередь за путевками была 1776, жены - 1777.
- Президент говорит об уважительном отношении к старшему поколению, а на деле получается как всегда, - усмехнулся ветеран труда. У чиновников из Фонда социального страхования своя правда.
- Согласно пункту 2 статьи 6.3 Федерального закона № 178-ФЗ периодом предоставления гражданам социальных услуг является календарный год. Однако данное положение не устанавливает сроки предоставления гражданам льготных категорий путевок как в рамках указанного периода, так и за его пределами. Если гражданин в течение календарного года не был обеспечен путевкой, то данная услуга не считается предоставленной, и он сохраняет за собой право на ее предоставление, - объяснил представитель управления ФСС по Орловской области Никита Майоров.
…Сейчас очередь за лечебными путевками в Орловской области выросла до 2700 человек. Но супругов Сечкиных это не утешит.
Очередь - вне закона!
Полина Лебедева, юрист:
- Категории граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение, определяются федеральными законами "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "О государственной социальной помощи". В теории инвалиды и ветераны войны должны иметь законную возможность поправить свое здоровье в санатории.
Главная сложность заключается в порядке предоставления путевок. Путевки на лечение выдаются в порядке очередности. А очередь растягивается на годы.
Что может предпринять человек в подобной ситуации? Обратиться в прокуратуру, суд. Положительная судебная практика на этот счет существует.
Правда, нужно, чтобы судебное решение еще и исполнили.