Почему инвалиды ждут лечения годами

В "Российскую газету" обратился житель поселка Хотынец Владимир Павлович Сечкин. Он и его жена Валентина Алексеевна - люди пожилые и заслуженные, трудовой стаж на двоих перевалил за 80 лет. Сечкин всю жизнь проработал в агропроме, руководил крупным колхозом, награжден высшими орденами СССР. Жена трудилась в школе, потом в детском саду. Сейчас ему 73 года, ей - 74, он перенес операцию на сердце, она живет с кардиостимулятором, у обоих инвалидность. Как раз для таких случаев еще в 1999 году в России был принят Федеральный закон № 178 "О государственной социальной помощи". Согласно пункту 8 статьи 6.1 граждане с инвалидностью имеют право на получение этой самой помощи в виде набора социальных услуг.

1776 и 1777 - это номера Владимира Павловича Сечкина и его жены в очереди за путевками на лечение. Фото: Антон Валагин

Сечкины в декабре 2018 года подали в управление Фонда социального страхования по Орловской области заявление с просьбой выдать им путевки в санаторий. "Уважаемый Владимир Павлович! Ваше обращение зарегистрировано, вы включены в очередь на санаторно-курортное лечение. Путевки будут предоставлены в порядке очередности", - спустя положенное время ответил фонд. Ясности - будут ли путевки и когда - ответ не добавил. Сечкин попытался навести справки через приемную губернатора, министерство труда и другие ведомства, но обращения его неизменно оказывались в орловском соц­страхе, а тот отвечал одинаково: ждите своей очереди. Через год после первого обращения орловскому инвалиду удалось раздобыть дополнительную информацию: на декабрь 2019 года его очередь за путевками была 1776, жены - 1777.

- Президент говорит об уважительном отношении к старшему поколению, а на деле получается как всегда, - усмехнулся ветеран труда. У чиновников из Фонда социального страхования своя правда.

- Согласно пункту 2 статьи 6.3 Федерального закона № 178-ФЗ периодом предоставления гражданам социальных услуг является календарный год. Однако данное положение не устанавливает сроки предоставления гражданам льготных категорий путевок как в рамках указанного периода, так и за его пределами. Если гражданин в течение календарного года не был обеспечен путевкой, то данная услуга не считается предоставленной, и он сохраняет за собой право на ее предоставление, - объяснил представитель управления ФСС по Орловской области Никита Майоров.

…Сейчас очередь за лечебными путевками в Орловской области выросла до 2700 человек. Но супругов Сечкиных это не утешит.

Конкретно

Очередь - вне закона!

Полина Лебедева, юрист:

- Категории граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение, определяются федеральными законами "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "О государственной социальной помощи". В теории инвалиды и ветераны войны должны иметь законную возможность поправить свое здоровье в санатории.

Главная сложность заключается в порядке предоставления путевок. Путевки на лечение выдаются в порядке очередности. А очередь растягивается на годы.

Что может предпринять человек в подобной ситуации? Обратиться в прокуратуру, суд. Положительная судебная практика на этот счет существует.

Правда, нужно, чтобы судебное решение еще и исполнили.