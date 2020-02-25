В Москве открылись сразу три необычных детских сада - при школах N 285, 1367 и 1465. Все они для детей с аллергией на молочные продукты. Здесь у малышей специальное меню, в котором нет молока, сыра, сливочного масла, творога и творожных десертов, сметаны и кисломолочных продуктов. Чем же тогда тут кормят мальчишек и девчонок, выяснили корреспонденты "РГ".

Заварили кашу

Родители давно обращались к столичным властям с просьбой открыть детские сады для детей-аллергиков. Дело в том, что в раннем возрасте молоко для многих ребятишек - основной аллерген. А в садиках, как известно, оно есть практически во всех видах пищи. Образовательные учреждения были не готовы работать по отдельному меню, а приносить свою еду в сады строго запрещено. Заменить какое-то блюдо в детском садике практически нечем, аллергены можно только исключить. Так что несчастному ребенку оставалась разве что тарелка супа на обед без сметаны. Родители ломали голову, что делать, и либо отдавали детей в сад на несколько часов - после завтрака и до обеда, либо устраивали малыша в частный садик. Но вот в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин предложил провести эксперимент по внедрению специального питания для детей с аллергией на молочные продукты. На призыв откликнулись школы N 285, 1367 и 1465. В феврале новые сады встретили первых детишек.

"Меню для воспитанников этих садиков разработано совместно с Роспотребнадзором, оно прошло все экспертизы и сформировано с учетом возрастных потребностей малышей и без использования молочных продуктов, - рассказала председатель комиссии экспертно-консультативного совета родительской общественности по контролю за качеством и организацией питания в учебных заведениях Наталья Анпеткова. - И еще одна особенность этих садов: если в обычных садах медик работает без четкого графика, то в новых ежедневно дежурит диетсестра. Она отвечает за меню, качество и условия хранения продуктов, контролирует работу пищеблока".

Обед по расписанию

В садике при школе N 1367 на Люблинской, 11, к. 3, завтрак в 8.00, около 10.00 - второй завтрак, обед, как и везде, в 12.00. Мы застали ребят уже за полдником - в 15.00. Трехлетние Алиса и Петя за обе щеки уплетали гречневую кашу, приготовленную просто на воде. "Мне мама такую часто готовит, - поделился маленький Петя. - А папа делает вкусное овощное рагу".

Несмотря на "скучную" кашу в полдник, все меню таким назвать язык не поворачивается. На обед у ребят - салат из свежих огурцов, щи и картофельная запеканка с печенью. На ужин их ждали рубленые мясные котлеты с томатным соусом. В меню, кстати, много мяса - источника белка, а также круп, каш, фруктов и приготовленных на пару овощей. "Детям главное, чтобы было вкусно, поэтому стараемся разнообразить меню и аппетитно подать", - объясняет директор школы N 1367 Виктор Неумывакин.

Меню, утвержденное сразу на 20 дней. Завтраку тут точно позавидуют малыши из обычных садиков: кроме каш есть сладкий плов с курагой, шницели из курицы, овощные запеканки. Обеды тоже хороши - голубцы, рыбные кнели, рассольник. "Молочную кашу заменяют оладьи с курагой, говяжий или куриный паштет с хлебом и вишневым чаем. На обед идет на ура салат "Мозаика" и запеченная рыба с картошкой", - делится наблюдениями первый замдиректора школы N 1367 Александра Воронова.

Садик на Люблинской принимает заявки от родителей на запись в дошкольную группу. Здесь их будет четыре по 25 человек. В общей сложности вместе с садами при школах N 285 и N 1465 планируется набрать 400 малышей.

Справка "РГ"

Сегодня в меню

Завтрак 1

Плов с курагой (239,24)

Чай с сахаром (39,96)

Пюре из говядины (228,38)

Хлеб из муки пшеничной первого сорта (51,80)

Завтрак 2

Плоды и ягоды свежие (36,40)

Обед

Сельдь с луком (118,37)

Рассольник домашний на мясном бульоне (96,07)

Говядина отварная (33,85)

Печень тушеная (говяжья) (159,75)

Каша гречневая рассыпчатая (155,64)

Компот из плодов сухих 103,39

Хлеб из муки пшеничной первого сорта (51,80)

Хлеб ржано-пшеничный (40,06)

Полдник

Запеканка капустная (273,07)

Печенье (111,74)

Чай с вишней (77,75)

Ужин

Котлеты рубленные из птицы (170,05)

Свекла тушеная (130,62)

Напиток "Смородина" (68,35)

Хлеб из муки пшеничной первого сорта (51,80)

Ужин 2

Кисель абрикосовый (79,13)

Булочка "Домашняя" (113,08)

Итого за день: 2430,29 ккал

Меню составлено для детей с аллергией на молоко в возрасте от 3 до 7 лет.

В скобках указано количество килокалорий.

Меню дошкольных групп есть на сайтах всех трех школ.