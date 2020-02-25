В Симоновском районном суде Москвы закончился процесс по коррупционному делу судьи и адвоката. По приговору суда они признаны виновными по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве, причем в особо крупном размере.

В результате бывший судья столичного Арбитражного суда Игорь Корогодов осужден на три с половиной года заключения, а второй фигурант дела - адвокат Александр Мосин - получил два года. Наказание оба будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Для бывшего судьи это уже второй реальный приговор. Первый был вынесен также Симоновским судом. Но срок заключения тогда составил пять с половиной лет лишения свободы. Позже Мосгорсуд пересмотрел дело экс-судьи и направил материалы следствия на новое рассмотрение в тот же районный суд.

Суд установил, что весной 2016 года судья Корогодов и адвокат Мосин сговорились о незаконной сделке. Судья узнал, что его коллега рассматривает заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя одной из компаний по делу о банкротстве. И связался с бывшим директором этой фирмы, предложив "решить вопрос". Мосин убедил бизнесмена передать ему 70 тысяч долларов в качестве взятки судье для гарантированного вынесения решения в пользу экс-директора. В действительности, по данным следствия, Корогодов не собирался передавать деньги своему коллеге, а просто хотел похитить их. Юристов задержали с поличным, когда судья открыл пакет и взял в руки деньги, помеченные спецсоставом. Взятку поделить не успели.