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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взятку не поделили

Сговор судьи и адвоката закончился приговором
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
В Симоновском районном суде Москвы закончился процесс по коррупционному делу судьи и адвоката. По приговору суда они признаны виновными по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве, причем в особо крупном размере.

В результате бывший судья столичного Арбитражного суда Игорь Корогодов осужден на три с половиной года заключения, а второй фигурант дела - адвокат Александр Мосин - получил два года. Наказание оба будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Дело бывшего зампреда правительства Хабаровского края дошло до суда

Для бывшего судьи это уже второй реальный приговор. Первый был вынесен также Симоновским судом. Но срок заключения тогда составил пять с половиной лет лишения свободы. Позже Мосгорсуд пересмотрел дело экс-судьи и направил материалы следствия на новое рассмотрение в тот же районный суд.

Суд установил, что весной 2016 года судья Корогодов и адвокат Мосин сговорились о незаконной сделке. Судья узнал, что его коллега рассматривает заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя одной из компаний по делу о банкротстве. И связался с бывшим директором этой фирмы, предложив "решить вопрос". Мосин убедил бизнесмена передать ему 70 тысяч долларов в качестве взятки судье для гарантированного вынесения решения в пользу экс-директора. В действительности, по данным следствия, Корогодов не собирался передавать деньги своему коллеге, а просто хотел похитить их. Юристов задержали с поличным, когда судья открыл пакет и взял в руки деньги, помеченные спецсоставом. Взятку поделить не успели.

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