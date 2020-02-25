Щиты-гиганты построят тоннели на западе Москвы

Новости

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире 25.02.2020
ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек 25.02.2020
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции 25.02.2020
Задержан американец, пытавшийся взорвать машину вблизи здания Пентагона 25.02.2020
В Сочи двух детей унесло в Черное море 25.02.2020
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации 25.02.2020
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 25.02.2020
В Воронеже судья по делу замначальника УГИБДД взяла самоотвод 25.02.2020
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод 25.02.2020
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок 25.02.2020
На Дону девушка попала под пулю в конфликте полицейского и таксиста 25.02.2020
Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена 25.02.2020
Министр обороны Болгарии возмутился действиями силовых структур республики 25.02.2020
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве 25.02.2020
Олимпийская чемпионка Сотникова выписана из больницы 25.02.2020
СМИ: УЕФА может отменить все турниры из-за распространения коронавируса 25.02.2020
В Крыму арестованные за браконьерство украинцы вышли на свободу 25.02.2020
В Москве начались работы по кронированию деревьев 25.02.2020
Мозер о паре Тарасова-Морозов: Хочу помогать им, но не тренировать 25.02.2020
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Швейцарии 25.02.2020
Минск и Ижевск заинтересованы продуктивнее вести прямой диалог 25.02.2020
На "КамАЗе" могут сократить рабочую неделю из-за коронавируса 25.02.2020
В Судане раскопали город из легенд 25.02.2020
Химики доказали, что безвредного пластика не существует 25.02.2020
Спасатели сняли мужчину с парапета Большого Москворецкого моста 25.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 22:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С "Надеждой" на лучшее

Щиты-гиганты построят тоннели на западе Москвы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8094)
Сразу два проходческих щита начали строить тоннели нового, западного участка Большой кольцевой линии московского метро. Мэр Сергей Собянин назвал это событие уникальным: ведь сейчас в работу одновременно запущены 20 комплексов.
Сергей Собянин дал команду на запуск щита с красивым названием "Лилия". Фото: Аркадий Колыбалов
Сергей Собянин дал команду на запуск щита с красивым названием "Лилия". Фото: Аркадий Колыбалов

Будущая станция БКЛ "Мневники", которую посетил Собянин, находится в одном из самых живописных мест столицы, в поселке Терехово на берегу Москвы-реки. В 90-х годах тут планировали возвести парк развлечений, теперь же градостроительные планы больше ориентированы на транспорт. В окрестностях поселка проходит один из важнейших участков БКЛ, уже сооружены основные конструкции станции "Мневники".

В районах, куда придет метро, живут более 530 тысяч человек

"Мы уже завершили земляные работы, - доложил Собянину гендиректор компании-подрядчика "Мосинжпроект" Марс Газизуллин. - Монолитные конструкции подготовим к октябрю". В уже готовом котловане мэр дал команду на запуск щита "Лилия", он направился в сторону соседней станции "Кунцевская". И в то же самое время с "Кунцевской" дали старт проходке по направлению к "Давыдково". Ее ведет щит "Надежда".

Фото: Группа компаний "Регионы"
В московском метро откроют станцию "Парк чудес"

Эта "железная леди" диаметром 10 метров прибыла в Москву из Санкт-Петербурга в конце января. Собирали конструкцию в несколько этапов. Сначала три технологические телеги с запчастями привезли на стройплощадку будущей станции БКЛ "Кунцевская". На поверхности разрозненные комплектующие весом от 90 до 126 тонн соединили, потом сварили еще более массивный ротор. Затем кран стал погружать "конструктор" в котлован. Масса одной только головной части проходческого комплекса достигала почти 800 тонн, поэтому ее спускали элемент за элементом и собирали уже внизу.

В западный 9-километровый участок БКЛ войдут станции "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мневники" и "Кунцевская". В районах, куда придет метро, живут более 530 тысяч человек. В стройкомплексе считают, что часть из них в скором будущем начнут пользоваться именно БКЛ, а не перегруженной Арбатско-Покровской линией. "Западный участок должен быть закончен в два этапа: в 2020 и 2021 годах", - подчеркнул Собянин. В общей же сложности на БКЛ появится 31 станция, протяженность линии составит 70 км. Большое кольцо призвано разгрузить действующие ветки, оно позволит тысячам пассажиров не ездить в центр для пересадки.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

Главное сегодня

Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
ЦБ отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве
Умер экс-глава Египта Хосни Мубарак
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин