Щиты-гиганты построят тоннели на западе Москвы

Сразу два проходческих щита начали строить тоннели нового, западного участка Большой кольцевой линии московского метро. Мэр Сергей Собянин назвал это событие уникальным: ведь сейчас в работу одновременно запущены 20 комплексов.

Будущая станция БКЛ "Мневники", которую посетил Собянин, находится в одном из самых живописных мест столицы, в поселке Терехово на берегу Москвы-реки. В 90-х годах тут планировали возвести парк развлечений, теперь же градостроительные планы больше ориентированы на транспорт. В окрестностях поселка проходит один из важнейших участков БКЛ, уже сооружены основные конструкции станции "Мневники".

В районах, куда придет метро, живут более 530 тысяч человек

"Мы уже завершили земляные работы, - доложил Собянину гендиректор компании-подрядчика "Мосинжпроект" Марс Газизуллин. - Монолитные конструкции подготовим к октябрю". В уже готовом котловане мэр дал команду на запуск щита "Лилия", он направился в сторону соседней станции "Кунцевская". И в то же самое время с "Кунцевской" дали старт проходке по направлению к "Давыдково". Ее ведет щит "Надежда".

Эта "железная леди" диаметром 10 метров прибыла в Москву из Санкт-Петербурга в конце января. Собирали конструкцию в несколько этапов. Сначала три технологические телеги с запчастями привезли на стройплощадку будущей станции БКЛ "Кунцевская". На поверхности разрозненные комплектующие весом от 90 до 126 тонн соединили, потом сварили еще более массивный ротор. Затем кран стал погружать "конструктор" в котлован. Масса одной только головной части проходческого комплекса достигала почти 800 тонн, поэтому ее спускали элемент за элементом и собирали уже внизу.

В западный 9-километровый участок БКЛ войдут станции "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мневники" и "Кунцевская". В районах, куда придет метро, живут более 530 тысяч человек. В стройкомплексе считают, что часть из них в скором будущем начнут пользоваться именно БКЛ, а не перегруженной Арбатско-Покровской линией. "Западный участок должен быть закончен в два этапа: в 2020 и 2021 годах", - подчеркнул Собянин. В общей же сложности на БКЛ появится 31 станция, протяженность линии составит 70 км. Большое кольцо призвано разгрузить действующие ветки, оно позволит тысячам пассажиров не ездить в центр для пересадки.